Mezi Čechy stoupá zájem o veganské „maso“. V anketě uspěl burger, jogurt i mini řízečky

ManaBurger, Next Level mini řízečky a Alpro jogurt od Danone. To jsou vítězové ankety o nejlepší rostlinný produkt roku. Průzkumy ukazují, že zájem o veganské produkty a náhražky tradičních pokrmů stoupá, a to nejen v Německu či Rakousku, ale i u nás v Česku. Růst zájmu se projevil právě i na výsledcích ankety.