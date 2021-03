Sečíst se bude možné prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bez kontaktu se sčítacím komisařem se každý můžete sečíst online v době od 27. března do 9. dubna, a to na webu ČSÚ (https://scitani.cz/) nebo pomocí mobilní aplikace (bude v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“). Kdo nevyužije možnosti online, musí v době od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Ten každý získá spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce se odevzdá na poště nebo vhodí do poštovní schránky.