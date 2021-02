Vznik dvou dokumentů inspiroval článek, v němž se informovalo o rekvalifikačním kurzu pro horníky Nová šichta, jenž mezi mnoha kurzy nabízel také možnost přeučit se na programátora. To Jindřicha Andrše zajímalo, a tak je oslovil o spolupráci. Přišel na úvodní hodinu programování a tam jej nadchl dlouhovlasý, svérázný fanoušek Baníku Tomáš Hisem: „Když se ho zeptali, jaký má vztah s počítačem, tak odpověděl, že asi dobrý. Pokud může mít člověk vztah se strojem. To mě zaujalo, že horník může takto filozofovat,“ řekl Andrš, jak a proč si vybral tohoto horníka.

Na poslední šichtě Tomáše Hisema v dole Paskov na Frýdecko-Místecku v roce 2017 se jim povedl svérázný kousek. Hisem pronesl do šachty skrytou kameru a vznikl z toho pak první dokument Poslední šichta Tomáše Hisema, v němž horníci mimojiné opravují v den uzavření dolu rozbitý masivní řetěz na jednom ze strojů. „Přislo nám to neuvěřitelný. To je podle mě sestrvačnost stavovovské cti, která pořád existuje. I když nemá cenu ten řetěz opravovat, protože se to druhý den zavře, tak ho stejně opraví.“

Dokumentární film Poslední šichta Tomáše Hisema získal v roce 2017 zvláštní uznání na MFDF Ji.hlava v sekci Česká radost. Druhý snímek Nová šichta obdržel v roce 2020 na Cenách české filmové kritiky cenu za objev roku, od MFDF Ji.hlava dostal ve stejném roce cenu za Nejlepší český dokumentární film, Cenu diváků a Cenu Silver Eye od Institutu dokumentárního filmu.

Většina horníků se přeučila

Označení horník je podle Andrše velmi široké, protože to jsou lidé s různým vzděláním od inženýrů, přes dělníky se základní školou. Horníci mají podle Andrše pověst dříčů: „Zaměstnavatelé vědí, že horníci jsou zvyklí hodně makat. Nejsou liní, takže se ví, že to můžou být dobří zaměstnanci,“ prozradil režisér s tím, že práci většinou najdou.

Když prý začal mluvit s lidmi v Ostravě o svém filmu, že točí horníka programátora, tak z toho nijak nebyli překvapení, protože většina moravskoslezských horníků již měla rekvalifikaci za sebou a našla si novou práci. „Když jsme v Ostravě řekli, že máme film o horníkovi, který se přeučil na programátora, tak nám říkali, že no a co? Tady to je normální, tady se každý musel už přeučit,“ dodává se smíchem Andrš.