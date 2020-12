Šijí a vyrábějí si kostýmy postav z filmů, seriálů, her nebo knih. Říká se jim cosplayeři a málokdo tuší, že Česko se může pyšnit řadou úspěchů právě na poli tohoto neobvyklého koníčku. Vyhrávají světové soutěže, přesto se o nich v médiích příliš nepíše, nevyhrávají za své úspěchy tisíce korun.

Přesto je jejich umění hodné obdivu. Blesk Zprávy již přiblížily příběhy některých z nich, např. učitelky Madlenky z Ústí nad Labem, která zazářila na prestižní evropské soutěži nebo Aleše, který se cosplayí živí a několikrát Česko úspěšně reprezentoval i v USA.

Tomuto náročnému koníčku propadla i identická dvojčata Andrea, která si říká Ayaku, a Veronika, která zvolila přezdívku Arisu. Bez přezdívek se v cosplay komunitě totiž téměř neobejdete.

Veronika: Lidé nás občas mají za blázny

A co je vlastně cosplay? „Cosplay - spojení slova ‚costume‘ kostým a ‚play‘ hra. To znamená, že máte na sobě kostým a snažíte se chovat, hrát jako daná postava z filmu, seriálu, hry. Pro mě osobně to zahrnuje i to, že si člověk z vetší části ten kostým i sám vyrobí, ale to už je jen můj vlastní názor,“ vysvětluje Veronika a pokračuje: „Některým se to líbí a obdivují to, někteří vás mají za promo nějakého produktu, účastníky posledního zvonění, nebo karnevalového setkání. V horším případě za blázny, co nosí divné oblečení. Záleží také na tom co máte zrovna na sobě za cosplay a co potkáte za lidi.“

Dvojčata s rozdílným vkusem

Andrea a Veronika pochází z Brna, kde ale zůstala pouze Andrea a pracuje zde jako dentální hygienistka. Její dvojče Veronika žije v Praze a pracuje jako 2D/3D animátorka v animačním studiu v Praze. Kromě šití kostýmů je obě baví kreslení.

Jako téměř každá identická dvojčata dostávaly dívky od rodičů stejné oblečení a hračky, jak ale vyrůstaly, tak se ukázalo, že má každá trochu jiný vkus.

„Ve škole, i mimo ní, si nás na první setkání vždycky pletou. Kdo nás ale zná déle, tak ví, která je která. Zaskočit jedna za druhou nás nikdy ani nenapadlo a ani nás to nelákalo,“ odpovídá Andrea na otázku, zda se jedna vydávala za tu druhou.

Veroniku zaujal cosplay v roce 2007 na jedné z nynějších největších cosplay akcí v Česku, na brněnském Animefestu. Začala tedy vytvářet kostýmy jako první, o rok později se přidala i Andrea.

Andreyin první kostým byla Belldandy z anime Oh My Goddess! a Veroničin Yuki Nagato z anime Suzumiya Haruhi No Yuutsu.

Nejpracnější kostým? Locika z Na vlásku

„Nejvíce mě na cosplayi baví samotná výroba kostýmu a reakce okolí na něj,“ řekla Andrea Blesk Zprávám a její sestra doplňuje: „Mě zase baví, když si kostým, který jsem si vyrobila, můžu vzít na nějakou akci, případně do soutěže.“

Kostýmy si vyrábí samy, za své peníze. Nemají oficiální sponzory, ale občas jim přispějí fanoušci koupí jejich fotografií v kostýmech, nebo i konkrétní částkou.

„Při výrobě si navzájem posíláme různé nápady, tipy, triky, ale každá si pracujeme na svém kostýmu sama. Sem tam jsme si vzájemně zaskočily za krejčovskou pannu a nejvíc si pomáháme na akcích při oblékání, nebo při focení,“ přibližuje práci na kostýmech Andrea, pro kterou byl zatím nejpracnější kostým Lociky z filmu Na vlásku podle návrhu ilustrátorky Hannah Alexander.

Společných kostýmů mají více, nejznámější jsou právě kostýmy z filmu Tři oříšky pro Popelku. Veronika má kostým, který Popelka nosí doma na statku a Andrea ikonické plesové šaty.

Kostým Leontýnky, Popelky i Elvíry

Nosit ale i v našich končinách kostýmy z českých filmů není příliš obvyklé.

„Cosplaye z českých filmů a pohádek nemají takový přesah pro zahraniční fanoušky a cosplayer se tím tak trochu limituje jen na ty české. Tím se trochu omezuje v možnosti svojí propagace dál, pokud to porovnám s kostýmy z videoher, známých filmů a seriálů,“ vysvětluje Andrea důvody, proč nejspíš většina cosplayerů volí raději právě kostýmy ze zahraničních děl.

Andrea v poslední době částečně tíhne právě k tuzemské kostýmové tvorbě. Její první kostým byla Leontýnka z české komedie Ať žijí duchové a momentálně pracuje na kostýmu Elvíry z filmu Kačenka a strašidla.

„Rozhodla jsem se pro tyhle postavy, protože je to hlavně srdcová záležitost a určitá nostalgie z dětství. Zároveň mi to ale přijde originální a pro mě atraktivní, bez ohledu na to, kolik lidí to osloví,“ řekla Andrea Blesk Zprávám o lásce k notoricky známým českým postavám.

Andrea (Ayaku) jako Leontýnka | cosplayer.sk

Mezinárodní soutěž ve Francii

Tvorba náročných replik kostýmů z Popelky se sestrám vyplatila. V roce 2019 vyhrály první místo právě na akci, která je před lety ke cosplayi přivedla, a vítězství pro mě znamenalo možnost reprezentovat Česko na mezinárodní cosplay soutěži European Cosplay Gathering v rámci festivalu Japan Expo ve Francii.

Mezinárodních soutěží pro cosplayery je více, všechny ale mají svá pravidla a harmonogram, jako jiné profesionální soutěže.

„Harmonogram byl od začátku na celé 4 dny přesně daný a ten jsme museli všichni dodržet. Ráno se hromadně odjíždělo z hotelu a kdo nestihl, měl smůlu. Naštěstí se nikdo nezpozdil,“ směje se Veronika.

„Každý den jsme měly různé povinnosti, které jsme musely absolvovat, chystání rekvizit, oblékání do kostýmů, technické zkoušky vystoupení, focení, hodnocení poroty,“ pokračuje v popisu náročných příprav na finálový večer.

Veronika (Arisu) jako Popelka | Roman Čierny

Kvůli kostýmu Popelky v nevýhodě

Obě dívky připouští, že byly oproti soutěžícím z jiných zemí v nevýhodě právě proto, protože si vybraly kostýmy z filmu, který není celosvětově známý. Při finálovém večeru, kdy musí cosplayeři předvést v kostýmech scénku, naplno využily, že jsou dvojčata.

„Vystoupení se v několika ohledech lišilo od toho, které jsme měly na Animefestu. Musely jsme poupravit scénář, abychom byly v jednu dobu na jevišti obě zároveň a také jsme musely nahrát anglický komentář, jelikož český nebyl kvůli pravidlům možné použít, což trochu ubralo scénce na kráse, ale taková jsou pravidla. Celkově si ale myslím, že jsme odvedly dobrou práci a měla jsem z nás radost,“ říká Andrea, ačkoliv se dívky na předních příčkách nakonec neumístily.

„Na druhou stranu porota kvitovala, že jsme si vybraly postavu z české tvorby, že tím přinášíme něco jen naše a přišlo jim to pěkné. A my jsme do toho šly s tím, že jim ukážeme to nejlepší, co máme a hlavně si to užijeme,“ prozrazuje Veronika.

Navíc se obě shodly na tom, že to pro ně byla výborná zkušenost a také výsada, že se vůbec mohly soutěže zúčastnit.

Andrea (Ayaku) jako Popelka | Roman Čierny

Pandemie ovlivnila i cosplay

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla i do akcí, na které cosplayeři vyráží právě ve svých kostýmech.

Andrea se chce i přes to věnovat cosplayi dál, i když současná situace není příznivá. „Ráda bych se chtěla dál zdokonalovat, a aby mi tento koníček vydržel co nejdéle, protože mi to dělá radost,“ říká.

Její sestra Veronika ovšem přiznává, že má v poslední době právě kvůli pandemii krizi, protože si nedokáže vybrat kostým, který by měla chuť vyrábět. „Rozhodně se těším až budou zase nějaké akce, kde si budu moci cosplay vzít a zase si zasoutěžit,“ uzavírá Veronika.