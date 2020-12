Para ořechy patří mezi nejvzácnější, nejdražší a zároveň nejvýživnější suché plody. Produkuje je strom nazvaný juvie ztepilá, který roste v Jižní Americe. Jeho pěstování je složité, vyžaduje konkrétní klimatické podmínky, navíc roste pomalu. Většina para ořechů je tak sklízena z divoké přírody, hlavně v Brazílii.

Jak přesně došlo k tomu, že je salmonela kontaminovala, není známo. Dokonce ani není stoprocentně potvrzené, že za epidemii skutečně mohou právě tyto ořechy, úřady se přiklánění jen k tomu, že je to „vysoce pravděpodobné“. První ohniska nákazy byla zaznamenána v loňském srpnu, od té doby bylo hlášeno 123 případů. Převažuje Velká Británie následovaná Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Kanadou. Vždy šlo o situaci, kdy se někdo dostal do kontaktu s para ořechy a následně u něj byla zjištěna salmonela.

„Studie případů a kontrol provedená ve Velké Británii a šetření pomocí zjišťovacích dotazníků provedené ve Velké Británii, Francii a Lucembursku ukázali, že para ořechy a ořechové tyčinky jsou pravděpodobnými vehikuly (nositeli, pozn. red.) infekce,“ uvádí Státní zdravotní ústav.

Infikované byly například dvě šarže ořechů, se kterými pracovala britská firma, jejíž jméno nebylo zveřejněno. Zásilka pocházela z Bolívie a tato společnost z plodů vyráběla již zmíněné tyčinky. Ořechy použil i další výrobce v Rakousku, opět k podobným účelům.

Úřady proto v srpnu letošního roku zahájily stahování výrobků s obsahem para ořechů z trhu a v současnosti je situace pod kontrolou. Týkalo se to i britské pobočky řetězce Lidl, informuje server Foodsafetynews. Nicméně není vyloučeno, že ještě někdo dodatečně onemocní, byť riziko je nízké. „Produkty z ořechů mají dlouhou trvanlivost a lidé si mohli zakoupit tyto kontaminované výrobky před provedením kontrolních opatření,“ upozorňuje SZÚ. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA) věc nadále monitorují.

Superzdravé, ale mohou i otrávit

Na para ořechy je však třeba dát pozor, i když nejsou kontaminované žádnou nebezpečnou bakterií. Jejich výživové hodnoty jsou mimořádné, což je na jednu stranu skvělé, na druhou stranu mohou být toxickými, pokud by je někdo konzumoval tzv. hlava nehlava. Obsahují měď, hořčík, fosfor, zinek, mangan, vitamin E, vitamin B1, ale hlavně ohromné množství selenu.

Selen je pro lidské tělo velmi potřebný, pomáhá bojovat proti volným radikálům a příznivě ovlivňovat obranyschopnost. Podporuje také tvorbu spermií a správnou funkci štítné žlázy. Pokud ho máte nedostatek, je lze. Stejně lze je ale i v případě, že ho máme moc, a toho pomocí para ořechů není složité docílit.

Pouhý jeden oříšek obsahuje cca 100 mikrogramů selenu, přičemž doporučená denní dávka pro dospělého člověka je mezi 55-200 mikrogramy, maximální přípustná pak 200-400 mikrogramy. Protože tento prvek konzumujeme i z jiných zdrojů, třeba masa a vejce, neměly by se para ořechy konzumovat ve velkém, aby se člověk nepředávkoval. K udržení pevného zdraví stačí doslova jeden-dva para ořechy denně.

Z otravy selenem může vzniknout stav, který se nazývá selenóza. Projevuje se únavou, zvracením, nevolností, vypadáváním vlasů, depresemi či poškozením zubů.

Koukněte na datum výroby a ořechy prohlédněte

V minulosti byly také na para ořeších zachyceny stopy aflatoxinů, nebezpečných plísňových jedů, ale to je problém společný pro skoro všechny sušené plody. Souvisí s tím, že tyto ořechy velmi rychle žluknou, vždy by se proto měly konzumovat co nejčerstvější.

A jak poznat naprosto zdravý plod juvie ztepilé? „Jádro by mělo být na lomu bílé až slonově bílé, jakékoliv barevné změny jsou znakem napadení plísněmi a jsou zcela nepřípustné. Jádro musí mít nasládlou, nikdy ne nahořklou chuť,“ radí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).