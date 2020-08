Že vážně uvažuje o kandidatuře na generálního ředitele České televize, oznámil v DVTV její moderátor a syn „otce Novy” Vladimíra Železného Jakub. Naznačil, že chce ve volbě radním nabídnout témata, která jsou pro něj zásadní. Reakce z Rady ČT, která o novém šéfovi bude rozhodovat, jsou rozporuplné. Mezi nimi i ta, že na to moderátor Železný lidově řečeno nemá. Nebyl by však prvním, kdo by to zkusil ze zpráv přímo do čela ČT. Železný má za sebou několik kontroverzních výroků, ať už ve vysílání nebo na sociálních sítích.

Současný generální ředitel Petr Dvořák šéfuje Českou televizi už druhé funkční období. Poté, co 7 let vedl komerční televizi Nova, vyhrál ve volbě post šéfa zdejší jediné veřejnoprávní televize. Jeho druhý mandát mu končí až za tři roky, už nyní se ale objevují první, kteří by dost možná rádi usedli na jeho místo.

Otevřeně o tom teď promluvil dokonce Dvořákův podřízený. I když tedy nepřímý. „Velmi vážně o tom uvažuji,“ řekl současný moderátor hlavní zpravodajské relace ČT Jakub Železný v DVTV. A jak moderátor zmínil, Železný ambici naznačil už dříve, když v Českém Rozhlase řekl, že konkurz na generálního ředitele bude před jeho padesátkou.

Železný okamžitě řekl, že o kandidatuře neuvažuje proto, že by se snad toužil stát vedoucím pracovníkem nebo generálním ředitelem „čehokoliv“. „Ale mám pocit, že i věci, o kterých jsme si tady povídali dneska, jsou natolik zásadní pro mě, že by bylo dobré je třeba nabídnout jako téma, kdo bude třeba posuzovat, jestli instituce typu České televize se za těch pár let bude posouvat tam, tam, nebo jinam,“ zdůvodnil na konci rozhovoru, ve kterém se vyjadřoval hlavně k tématu komunistů v Česku.

Pochyby o Železného zkušenostech

„No nevím, jestli je pro to vhodná osoba," reaguje radní Jiří Kratochvíl, který kromě toho, že je režisér a scénárista, je s Českou televizí úzce spjatý už roky. V Radě ČT seděl už v roce 2001, pak skončil, protože Sněmovna celou radu odvolala v průběhu tzv. televizní krize. Na místo se vrátil v roce 2009, působil i jako místopředseda a pak naposledy ho poslanci zvolili před pěti lety.

„Televize není malý podnik, jsou tu jiní, kteří mají obrovské zkušenosti. Televize je obrovská síla lidí, pracovišť, zahraničních zpravodajů, to musí být někdo zkušený, kdo to zná, kdo to umí, tam nemůže být moderátor, to by se pak mohl odvážit i nějaký herec,“ míní Kratochvíl.

„Musí umět řídit veřejnoprávní subjekt, to není žádná sranda,“ říká radní s tím, že ve veřejnoprávní službě „plave“ i současný ředitel Dvořák, který má však zkušenosti ze soukromého sektoru. Vedl TV Nova. „Pravda je, že pan generální ředitel si nevede teď dobře,“ dodává a zmiňuje odvolání ředitele ostravského studia, které radním prý pořádně nezdůvodnil.

Nový ředitel by měl podle Kratochvíla mít zkušenosti z ekonomie, dokázal by si ale představit někoho, kdo nyní pracuje jako producent či produkční.

Bývalý šéf Železného: 20 let je výhoda

Naopak podle radního Romana Bradáče, který před lety Železnému jako ředitel zpravodajství šéfoval, může hrát pro Železného fakt, že ČT dobře zná. „S Českou televizí poprvé spolupracoval v roce 1999, kdy moderoval Nedělní ráno. Od roku 2002 působí ve zpravodajství,“ uvádí o Jakubovi Železném Česká televize.

„Nevidím zákonné ani jiné důvody, proč by se pan Železný nemohl volby účastnit. Navíc rozhodnutí kandidovat zevnitř vnímám jako kandidátovu výhodu. Pro mě člověk, který jde zevnitř se nemusí učit znát tak specifickou instituci jako je ČT,“ říká Bradáč.

Narozdíl od svého kolegy Kratochvíla si Bradáč nemyslí, že by byla Železného dosavadní profese překážkou nebo znamením nedostatku: „Nezáleží na tom, jestli je to producent nebo moderátor.“

„Nevylučuji to,“ říká opatrně šéf rady

O tom, kdo se nakonec generálním ředitelem stane, rozhoduje Rada ČT. Ta má 15 členů a část z nich se každé dva roky obměňuje. I když se původně nechtěli k možné kandidatuře Jakuba Železného vyjadřovat, aby neovlivňovali možné další kandidáty i jeho samotného, pro Blesk Zprávy řekli, jak se dívají na samotnou cestu z redakce zpravodajství do vrcholného managementu instituce.

„Netroufl bych si v tuto chvíli upřednostňovat člověka s bohatou zpravodajskou zkušeností před například vynikajícím ekonomickým manažerem,“ naznačil opatrně předseda Rady ČT René Kühn. Konkrétně Železného plány však komentovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že celá procedura volby generálního ředitele má daná pravidla i průběh a také není na pořadu dne, bylo by to z pozice předsedy dle jeho slov nevhodné.

„Vůbec bych to nevylučoval, přihlásit se může kdokoliv, kdo splní zákonné klasifikační požadavky,“ dodal. Členství v Radě ČT však Kühnovi skončí několik měsíců před volbou nového šéfa, účastnit se jí tak - pokud nebude znovu zvolen - nebude.

Mezi zákonné podmínky patří způsobilost k právním úkonům. Kandidát také musí mít trvalý pobyt na území České republiky a být bezúhonný. „Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen,“ stojí v Zákoně o České televizi.

Místopředseda rady: Prázdná slova a jiné zájmy

„To, co bude Česká televize potřebovat za tři roky vám nikdo zodpovědně říct nemůže,“ míní místopředseda Rady ČT Daniel Váňa. „To, že někdo zvažuje a říká to s takovým předstihem, tak to vůbec neberu nějak vážně,“ a k Železnému konkrétně dodává: „Ať to říká s tímto předstihem kdokoli, tak jsou to pro mě prázdná slova.“

„Kdokoliv teď bude říkat, co ta televize bude za tři roky potřebovat, sleduje podle mě jiné cíle nebo zájmy, než říct tuhle věc fakticky upřímně,“ dodává.

Ze zpráv už „to zkoušel“ současný radní

Železný by v případě kandidatury nebyl prvním, kdo by se snažil dostat do křesla šéfa instituce. Současný radní Roman Bradáč kandidoval v roce 2011 - neúspěšně. Do té doby působil jako zahraniční zpravodaj v USA a byl ředitelem zpravodajství ČT. „Roman Bradáč je skvělý zahraniční zpravodaj, šel do morku kostí, zná určité věci, ale tak to s tím není,“ míní radní Kratochvíl k tomu, proč kdysi jeho nynější kolega neuspěl.

U tehdejších radních uspěl namísto Bradáče televizní manažer Dvořák. I Bradáč, zdá se, měl však větší profesní předpoklady než má nyní Železný. „Měl jsem oproti panu Železnému tu výhodu, že jsem znal manažerské postupy,“ připouští.

„Já jsem věděl, že to nemůžu vyhrát, ale chtěl jsem ty věci říct,“ řekl v době před svým zvolením do Rady ČT Blesk Zprávám Bradáč. Nyní naznačuje, že možná i Železný je s něčím v ČT nespokojený, stejně jako byl kdysi on: „Podle mě má o té instituci jistou představu a i jeho cesta je motivovaná tím ukázat ji.“

Železný má za sebou několik „úletů“

Za dlouholetou kariéru má za sebou Železný i několik kontroverzních chvilek. Dokonce od něj v živém vysílání zaznělo sprosté slovo. Moderátor zřejmě nevěděl, že je zrovna na obrazovkách, když ho zničeho nic režie pustila. „To je vždycky ty vole,“ zaznělo tak v Událostech, které informovaly o výsledcích tehdejších senátních voleb.

Pro pobavení diváků kdysi pořad 168 hodin odvysílal záběry, které nebyly původně určené pro zraky diváků, šlo totiž o zkoušku, při které moderátoři dali najevo rozvernou náladu.

„Zajímalo by mě a asi nejen mě, ale hlavně ty nejmenší diváky, jestli spolu Vilík a Mája měli koitus,“ řekl v legraci při zkoušce rozhovoru Železný. „Jestli spolu šu**li,“ pokračoval v improvizaci na později zveřejněných záběrech.

Komunista Filip „hnal“ na Železného radní

Železného v minulosti kritizoval přímo šéf komunistické strany Vojtěch Filip. Nelíbilo se mu, co řekl do vysílání. Měl totiž poznámku k tomu, že se pražské nábřeží jmenuje po prezidentovi Ludvíku Svobodovi. „Už 5 dnů dostávám rozhořčené reakce na vystoupení J. Železného ve veřejnoprávní ČT, že bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi,“ dal najevo nelibost.

„Nezlobte se na mě, ale neznalost moderátora Železného hraničí až s hloupostí nebo manipulací,“ komentoval s tím, že „otírat se o válečného hrdinu, kterým Ludvík Svoboda bezesporu byl, je zcela mimo realitu“. Podotkl také, že Svoboda a vojáci z 1. Československého armádního sboru, se „svým hrdinstvím v boji proti nacistům podíleli na osvobození naší vlasti, že mnoho z nich položilo život za naši svobodu a suverenitu“. Filip také rýpnul, že Železný by se měl své rodiny zeptat, co prožil jeho dědeček za 2. světové války.

Vyhazování ze studia překvapilo radního Xavera: Trochu přes čáru, bránil šéf ČT Železného

Jakub Železný je syn televizního matadora Vladimíra Železného, který se proslavil pořadem „Volejte řediteli“, když šéfoval ve slavné éře televizi Nova. V otevřených zdrojích lze dohledat, že dědeček Jakuba Železného byl příslušník československých jednotek v zahraničí, které bojovaly proti nacistickému Německu. Jakubův otec Vladimír se tak narodil na konci 2. světové války v ruském Kujbyševu. Tam si totiž jeho otec léčil zranění, která utrpěl při bojích pod Kyjevem.

Místopředseda Sněmovny Filip také uvedl, že Železného „exces“ měla řešit Rada ČT. Ta sice má jakýsi úzus, že řeší i jiné stížnosti, ze zákona se však má věnovat jen těm, které se týkají přímo generálního ředitele ČT. „Za naše peníze přece nebude Jakub Železný urážet hrdiny a kastovat“ lidi podle jejich politického přesvědčení! Ostuda, kam až může moderátor veřejnoprávní televize zajít!“ bouřil komunista.