Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zmínil, že důležité je, že Češi vyrážejí rychle. Měli by přiletět druzí nebo třetí. „Počítají se hodiny, minuty, pohřešovaných jsou stovky,“ uvedl. Zároveň pochválil české záchranáře: „Tým, který máme, patří k nejlepším na světě. Pokud máte něco nejlepšího na světě, tak máte povinnost pomoci,“ dodal na tiskové konferenci před odletem. Termín návratu zatím není jasný.

V Bejrútu podle tamního premiéra Hasana Dijába v úterý vybuchl v přístavní čtvrti sklad, kde bylo uskladněno přes dva tisíc tun ledku. Exploze vyvolala otřesy srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně, srovnala se zemí několik čtvrtí. Podle posledních informací je přes 4000 zraněných a sto mrtvých.

„Byly slyšet bombardéry,“ popisují chvíle před explozí svědci. Útok v Bejrútu zmínil i Trump

Čeští hasiči pojedou pomoci hledat přeživší v troskách. „Hlavním úkolem USAR je vyhledání, vyproštění a prvotní ošetření osob uvězněných v sutinách objektů, zřícených následkem přírodních katastrof a mimořádných událostí,“ vysvětlit úkol jednotky mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Poletí i kynologové

V jednotce je 36 členů pražského hasičského sboru včetně pěti kynologů, lékaře a statika. Ministr vnitra hasiče vyprovodil až k letadlu a popřál jim, aby se v pořádku vrátili domů. „Česká republika je na vás hrdá,“ řekl celé skupině.

Zkratka USAR pochází z anglického názvu Urban Search and Rescue. Tým je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou včetně dýchacích přístrojů a řady nástrojů, pomocí kterých se probojovávají sutinami, jako jsou motorové pily, vrtačky, sbíječky, hydraulické nářadí. K vyhledávání lidí používají také echolokátor, bioradar nebo štěrbinové kamery.

Hned budou zachraňovat

Do Bejrútu poletí jednotka bez mezipřistání měli by dorazit kolem sedmé hodiny místního času. Podle ministra Hamáčka vyrazí okamžitě do akce. Část týmu bude mezi tím budovat základnu. Do postižené oblasti by mohl dle Hamáčka odcestovat i speciální tým zdravotníků tzv. traumatým, který by pomáhal ošetřovat lidi na místě. Jejich přítomnost však musí vyžadovat Libanon.

Letí Smartwings

Hamáček zároveň vysvětlil, proč letí celý tým letadlem Smartwings. „Jednoduše proto,že s nimi hasičský záchranný sbor má dlouhodobou smlouvu a jiná možnost nebyla,“ řekl. Do armádních speciálů se podle ministra veškerý potřebný materiál nevejde a musely by se použít letouny typu CASA, což by letovou dobu nejméně zdvojnásobilo. Jiná možnost tedy podle něj nebyla. Celý let bude stát asi 1,5 milionu korun a je pravděpodobné, že až tři čtvrtiny nákladů Česku zpětně proplatí Evropská unie.