„O víkendu bude na obloze zářit kometa Neowise a ani George si tuto podívanou nenechá uletět. Proto ho prosím omluvte, od pátečních 23:30 do sobotního večera nebude k zastižení v mobilu ani v prohlížeči. V mezičase vám rádi pomůžeme na infolince, sociálních sítích a chatech,“ avizovala na twitteru Česká spořitelna, která na svých stránkách hlásá, že je „nejdostupnější bankou v Česku“, výpadek své služby.

Klienti se nečekaně dostali do minusu

Aktualizace služby internetového bankovnictví se však neobešla bez potíží. Upozornili na ně samotní uživatelé.

„Česká spořitelna dneska aktualizovala George, a to tak, že bankovní systém části klientů duplikoval platby z posledního týdne. Spousta lidí skončila na účtu v minusu a není schopna zaplatit třeba na benzince, linka je zahlcená. Mně se to stalo na rande v kině,“ uvedl na twitteru uživatel Adam Sušovský z úspěšného sportovního projektu Bez frází.

„Zamítnutá platba 4 kila za vstupenky byla ostuda. Brnící telefon, který mi během filmu posílal notifikace, že jsem -1000, -1500, -2000 Kč, moc příjemný nebyl. Ale je to h*vno proti tomu, že jedu z Chorvatska, mám v autě děcka a nemůžu v Rakousku zaplatit natankovanou nádrž,“ podotkl.

„Hned jak jsme se o problému dozvěděli, vystavili jsme do internetového i mobilního bankovnictví zprávu banky s upozorněním na tuto chybu. Aktuálně už je problém vyřešen. Všem, kterým toto způsobilo problémy, se velice omlouváme,“ vzkázala Česká spořitelna rovněž přes sociální síť.

Výpadek avizovali dopředu

Výpadek služeb avizovala banka dopředu. „Inovujeme naše systémy, abyste si mohli v internetovém bankovnictví George například pohodlně upravovat nastavení svých úvěrů,“ uvedla Česká spořitelna v průběhu týdne.

„Víkendové pobočky budou v sobotu fungovat v omezeném režimu, ale budete-li potřebovat jakkoli pomoci, jsme celý víkend standardně k dispozici na infolince 800 207 207, stejně jako na Facebooku, Twitteru, Instagramu a našich chatech,“ dodala banka.

Rozlícení lidé: Potíže s platbami i šok

Rozlícených reakcí se na jejím profilu na facebooku sešla celá řada. „Včera jsem z účtu vybrala 50 tisíc, dneska jste mi odečetli výběr znova. A hodili -50 tisíc rovnou do minusu celý účet. Stojím na benzině a nemůžu zaplatit plnou nádrž, abych se dostala domů, když jsme cca 300 km od domova. Na žádnou linku, kterou píšete, že je nepřetržitá, se dovolat nejde. Tak můžete mi k*rva říct, co teď asi mám dělat? Upozorňovali jste na odstávku George, ne, že mi nepůjde zaplatit nic kartou,“ stěžovala si klientka Markéta V.

„Velmi se omlouváme za nepříjemnosti. Aktuálně evidujeme neaktuální zůstatky na některých účtech a urgentně pracujeme na odstranění příčiny potíží. Je nám velmi líto, že jste se dostala do této situace, děláme maximum, aby bylo vše zase v pořádku,“ reagovala operátorka České spořitelny.

Klientka Silvie K. přišla s tvrzením, že náhlý odliv peněz z účtu způsobil její mamince šok. „Moje matka má na účtě minus, je důchodkyně. A ze šoku po kontrole na svém účtě jí stoupl tlak a byla odvezena do nemocnice,“ napsala.

Celou situaci se snažila vysvětlit operátorka Hanka V. „Do mobilního i webového George jsme vystavili zprávu banky, kde je uvedené, že chybný zůstatek souvisí s platbami kartou. Tyto platby jsou v zůstatku započtené dvakrát, a proto mají klienti zůstatek ponížený více, než by mělo být,“ ragovala na stížnosti lidí.

„Samozřejmě dobře víme, že jsou situace, kdy je bankovnictví nepostradatelné, a proto se odstávky snažíme plánovat na dny, kdy je statisticky nejmenší vytíženost,“ dodal další z operátorů. „Neobávejte se, prosím, o své peníze nepřijdete,“ vzkázal klientům.

Mluvčí: Peníze se vrátily klientům zpět na účty

Blesk Zprávám situaci popsal Lukáš Kropík z tiskového centra České spořitelny. „My jsme měli včera plánovanou odstávku systému, kterou jsme dávali vědět dopředu, v tuto chvíli by už v podstatě vše mělo být v pořádku. Měli jsme skutečně problém se zdvojenými platbami, ale kolegové včera v noci vystavili okamžitě opravu a všem klientům, kteří měli platby dvakrát zaúčtovány, tak se jim to vrátilo do správného stavu,“ ujišťuje.

Jak ale postupovat, pokud klient zjistí, že u něj samotného vše v pořádku přece jen není? „Nejjednodušší cesta je jakkoli nás kontaktovat skrze zákaznickou linku, chaty i na našich sociálních sítích. V podobných případech postupujeme tak, že všechny tyto platby zkontrolujeme a pokud došlo k duplicitě, okamžitě v nejbližší době klientům připíšeme zpět na účet,“ pokračuje Kropík.

Lidé mohou rovněž sepsat stížnost. „Standardně je možnost podat reklamaci, máme formulář na našich webových stránkách. Ale tím, že se snažíme fungovat v režimu 24 / 7 a jsme jediná banka na trhu, která má neustále k dispozici operátory, tak se stačí ozvat na klientskou linku a určitě to někdo prověří, co bylo příčinou a dáme to do pořádku,“ dodal Kropík.