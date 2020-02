Dítě bylo na túře se svou matkou (42), jejím přítelem (41) a rodinným přítelem (37). Podle policie se čtyřčlenná skupina z Česka v sobotu dopoledne vydala na zajištěnou cestu (tak zvanou viu ferratu) na vrchol hory Drachenwand v 10:30 dopoledne, ale kvůli dítěti se výstup značně zpomalil. Na vrchol tak došli až po šesti a půl hodinách. Když se vraceli sestupovou cestou Hirschsteig zpět do údolí, už se stmívalo.

Podle agentury APA se neštěstí odehrálo v místě, kde se nachází rokle Saugraben. Bylo to kolem 18:20, venku tma, když turisté dokončili sestup po žebřících. Právě tehdy chlapec nespíš uklouzl. Spadl z příkrého skalnatého srázu do hloubky asi 60 metrů.

Záchranný tým k chlapci sestoupil spolu s lékařem, vrtulníky v náročném terénu nemohly pomoci. Pokusy o oživení dítěte byly neúspěšné.

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová uvedla: „Pracovníci české ambasády jsou v kontaktu s rakouskou policií. Více už se k případu vyjadřovat nebudeme.“ Podle informací Blesk Zpráv měla příčinu smrti chlapce potvrdit pitva.

Expert: V zimě bych lézt po skále nedoporučoval

„Na vrchol Drachenwand (1060 m n m) vedou dvě cesty. Jedna po ferratě, kterou je zapotřebí absolvovat s ferratovou výstrojí, druhá turistická. Turistická varianta je zároveň sestupovou cestou z ferraty,“ řekl Blesk Zprávám Samuel Veselý, provozovatel online katalogu zajištěných cest Ferrataclimbing.eu, který sestupovou cestu absolvoval už osmkrát, ale vždy pouze v letním období, kdy podle něj cesta nepředstavuje velké riziko.

„Nemyslím si, že by někdo chtěl lézt zajištěnou cestu po skále v zimním období. Osobně bych to nedoporučoval. Na skále pokryté ledem se těžko leze, navíc ocelové lano může být pod sněhem a pak by se lezci nemohli jistit,“ dodal Veselý.

„Sestupová cesta vede lesem, je zaříznutá do strmého svahu, obsahuje pasáže se schody z ocele i kulatiny. Strmá místa jsou opatřena kovovým i dřevěným zábradlím nebo nataženým ocelovým lanem. Nejedná se však o via ferratu, ale lesní stezku se strmými schody,“ zmínil Veselý a pokračoval: „Tato cesta může být absolvována turistou směřujícím na vrchol. Stejnou cestu by turista zvolil i pro sestup z vrcholu. Cesta na vrchol by mohla být absolvována i v zimním období, vždy záleží na stavu cesty, klimatických podmínkách a vybavenosti turistů.“

Dva tygři, krvavé koleno a ohnutý telefon

Před problematickou cestou v zimě varují někteří turisté na portálu Alpskyvudce.cz.

„Ferrata je také dobře lezitelná. Šli jsme s přítelkyní variantu přes most. Ale co je opravdu tečka, to je cesta zpět. Hlína, kořeny, kamení a navíc prudký kopec. Hodil jsem takové dva tygry, že jsem si ohnul telefon. O krvavém koleni je škoda se zmiňovat... Jestli mohu něco doporučit, nechoďte tudy po dešti a vezměte si s sebou kousek lana,“ uvádí jeden z uživatelů portálu svou zkušenost.

Veselý: Dítěti je třeba být neustále nablízku

Veselý nechtěl hodnotit, zda zajištěná cesta je, nebo není vhodná pro šestileté dítě za doprovodu a pomoci jeho zákonných zástupců. „Některé děti v tomto věku mohou být pohybově nadané i manuálně zručné. Mohly by zvládnout i přejišťování dlaňových karabin. V každém případě je nutné jim být nablízku, stále je kontrolovat a dohlížet na jejich pohyby a kroky,“ upozornil expert.

Pro děti se podle něj doporučuje dětský celotělový úvazek a horolezecká helma. Ferratové tlumiče pádu jsou určené od váhy 40 kg. Dítě lehčí 40 kg by mělo být jištěno lanem ze shora jiným lezcem. „V případě pádu by dítě nebylo zachyceno vlastním via ferrata setem, nýbrž lanem, dítě by spadlo do lana, nikoliv do tlumiče pádu, který je výrobcem testován na váhu od 40 kg,“ řekl Samuel Veselý.

Český horolezec: Dítě na takové trase? Nepochopitelné

„V obtížnosti značené C/D už se mohou vyskytnout skalní převisy, které není snadné zdolat ani pro dospělého člověka – k jejich překonání je totiž zapotřebí používat velkou sílu. Je až nepochopitelné, že s sebou na tak nebezpečnou trasu vzali malé dítě,“ zhrozil se pro Blesk Zprávy horolezec Ján Schürger. „Taková obtížnost je pro zkušené vysokohorské turisty, ne pro malé dítě, které s lezením teprve začíná,“ dodal.

