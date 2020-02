Dosud se čeští studenti mohli hlásit v rámci Erasmu ke studiu na britských školách stejně jako v kterékoliv jiné zemi EU. Využívali toho často – i kvůli malé jazykové bariéře, relativní blízkosti a kvalitním vzdělávacím institucím. Podle údajů Domova zahraniční spolupráce (DZS) možnosti využilo od roku 1998 zhruba 9660 českých vysokoškoláků.

Ročně jsou to stovky českých studentů. Pro ty nyní zavládla nejistota. Spolupráce Velké Británie s Erasmem bude totiž v dosavadním znění fungovat pouze do letošního roku. To znamená, že standardní přihlašování bude probíhat ještě pro školní rok 2020/2021. Podmínky pro další roky nejsou zatím definované, i když země se nechala slyšet, že by v programu chtěla pokračovat.

Navíc je v současném stavu nutností, že pokud chtějí čeští studenti zůstat ve Velké Británii po konci letošního roku, musí do 30. června 2021 požádat o povolení k pobytu. Jakmile v království začnou studovat až po novém roce, dolehnou na ně nová imigrační pravidla.

Školné se může skokově zvýšit, varuje ekonom

Otázky se točí především kolem výše školného a studijních podmínek. Ty dosud měli unijní vysokoškoláci ve Velké Británii stejné jako Britové, takže se vyhnuli placení obrovských částek, které platí všechny ostatní osoby. „Podle dřívějších informací britských médií by pro ně ale zvýhodněný režim mohl od akademického roku 2021/2022 skončit. Britská vláda to zatím nepopřela, ani nepotvrdila,“ uvedlo ministerstvo školství.

Na stejný fakt upozorňuje ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. „V roce 2021 s tím (výhodnými podmínkami, pozn. red.) však bude konec. Školné tak pak ze dne na den vyskočí třeba o 200 tisíc korun. Skončí také možnost vzít si výhodnou studentskou půjčku. Těm českým studentům, kterým se však podaří na britské škole zapsat ještě letos, tj. nejpozději na letošní podzimní semestr, pravděpodobně zůstanou výhodné podmínky studia po celou jeho dobu, tedy i za horizontem roku 2020,“ popsal.

Dům zahraniční spolupráce rovněž hovoří pouze o několika následujících měsících. „Vzdělávací instituce ve Velké Británii mohou i v letošním roce žádat o finanční podporu pro své projekty. Stejně tak i české organizace mohou zapojovat do svých projektů partnerské organizace z Velké Británie,“ uvádí DZS.

Vše záleží na tom, jak se Velká Británie rozhodne. Veškteré podmínky budoucích spoluprací země s EU sjednány nejsou – páteční půlnocí sice došlo k odchodu Velké Británie z Evropské unie, nicméně až do konce roku trvá 11měsíční přechodné období, ve kterém se o nich bude jednat. Stojí to v brexitové dohodě, kterou Evropský parlament ve středu schválil.

A jak to bude vypadat se zapojením Spojeného království do Erasmu po roce 2021? „Dle dostupných informací lze předpokládat, že se Velká Británie bude snažit být plně zapojena do programu Erasmus+, tak jako tomu je v případě Norska a dalších nečlenských zemí EU,“ píše DZS.

Nezávisle na brexitu o Erasmu hovořila v lednu Evropská komise. Zveřejnila výroční zprávu za rok 2018, ve které stojí, že období bylo s rozpočtem 2,8 miliardy eur rekordní. Peníze putovaly na 23 500 projektů a vycestovalo více než 850 tisíc studentů. Celkem se programu za jeho existenci zúčastnilo 10 milionů lidí. Již dříve padl návrh, že by pro příští roky měl být rozpočet programu Erasmus+ navýšen dvojnásobně.