Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu nepatrně klesla na 2,35 procenta z říjnové úrovně 2,36 procenta. Sazby, i když minimálně, klesly desátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Co to počtu sjednaných hypoték byl listopad rekordní měsíc, Češi jich v rámci letoška získali nejvíce. A vzrostla průměrná částka, kterou si půjčují - už překonala hranici 2,5 milionu korun.