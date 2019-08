Koupit si vlastní byt nebo dům je pro řadu mladých lidí a rodin s malými dětmi stále náročnější. Hypotéky zpřísnily a ceny nemovitostí rostou. Zvlášť ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, je málo cenově dostupných bytů a do toho ještě loni zpřísnily hypotéky. Ministerstvo financí proto přišlo na jaře s nápadem, že by mladší lidé do 36 let mohli získat hypotéky za lepších podmínek než ostatní žadatelé. Co na to banky a kde seženete výhodnější hypotéku?