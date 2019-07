Češi čelí bytové „epidemii“ a není líp. Velký přehled, jak vzrostly ceny napříč zemí

Je to hotová epidemie! Růst cen bytů už je realitou většiny krajských měst a pořídit si vlastní bydlení je pro mnohé jen snem. A jak Blesku řekli odborníci, líp ještě chvíli nebude. Podívejte se, kolik let dnes průměrný Čech musí pracovat, aby si vydělal na střechu nad hlavou!

Žijete v hlavním městě a spokojíte se s bytem v »panelu«? Tak si připravte 67 tisíc korun za každý metr čtvereční. Tady cena od konce loňského roku vzrostla »jen« o procento. Daleko větším fofrem zdražovaly byty v cihlovém domě, a to zejména v osobním vlastnictví. Jejich cena se podle odborníků zvýšila asi o 4 procenta a metr se tak dostal na nové historické maximum 85 200 korun. Bydlení ale nezdražilo jen Pražákům, kteří ostatně berou ze všech nejvíce. Růst se týká všech krajů a všech typů bydlení. Třeba v Brně metr čtvereční stojí už 56 tisíc.

Draho je všude

Podle Iztoka Toplaka ze společnosti RE/MAX, který ceny Blesku poskytl, trhla rekord už i Plzeň – metr v kolébce piva přesáhl hranici 40 tisíc. Jen těsně pod ní se teď pohybuje v Kolíně, Kladně a Českých Budějovicích. „Ústí nad Labem, jako tradičně nejlevnější krajské město, také trhá historická maxima a ač se ve srovnání s ostatními městy bude zdát hodnota 17,5 tisíce Kč za metr čtvereční jako velmi nízká, ještě před třemi lety byla cena 14 tisíc a před pěti lety dokonce 10,5 tisíce,“ popisuje Toplak.

Poptávka klesá, ale…

Když se to však vezme kolem a kolem, dalo by se říci, že v Ústí či Ostravě se člověk k bytu dostane nejsnáz. Anebo aspoň za nejkratší dobu. I když patří k městům s nejnižšími příjmy v republice, na bydlení v nich se dle průzkumu Deloitte, který má Blesk k dispozici, vydělávalo nejkratší dobu.

Na severu Čech stačilo dle výpočtu 2,7 roku, v Ostravě o rok déle. To samozřejmě v případě, že berete medián mzdy a že nejíte a každou korunku »vrazíte « do bydlení. To nejžádanější Praha s průměrnými deseti lety byla nejhorší. „Poptávková horečka opadá, letos můžeme očekávat určité zvolnění počtu prodejů ve všech oblastech, jak u starších bytů nebo rodinných domů, tak u nových bytů. Pokles cen ale příliš očekávat nelze,“ dodává navíc Petr Hána, odborník na nemovitosti z Deloitte.

Ceny bytů v roce 2019 | archiv Blesku, Deloitte

Levnější hypotéky, ne však dostupnější byty

Úroková sazba u hypoték z lednových 3 procent klesla minulý měsíc na 2,76 %. To by teoreticky mělo úvěry na bydlení zlevnit a bydlení tak zpřístupnit více lidem. Jenže to se podle Josefa Rajdla ze společnosti Fincentrum nekoná. „Protože současné ceny nemovitostí jsou prostě příliš vysoké a na trhu jich je nedostatek. Jestliže někdo má hypotéku se sazbou 2,2 procenta nebo 2,4 procenta, na dostupnost bydlení to až tolik roli nehraje,“ vysvětluje Rajdl. Ten také upozorňuje, že průměrná částka, kterou si Češi na bydlení půjčují, v červnu poprvé přesáhla hranici 2,3 milionu.

Proč je to tak těžké?

To, že Češi mají v peněženkách více peněz, a prodejci to vědí a ceny šponují, je podle expertů jen jeden z důvodů. Kdo jsou další viníci?

Česká národní banka: Už v roce 2016 centrální banka zatrhla těm komerčním možnost poskytovat 100% hypotéky, kdy kupující nepotřeboval žádné vlastní prostředky. Ještě tvrdší pravidla přišla loni v říjnu – banky musejí přísněji posuzovat celkové zadlužení žadatele o úvěr a jeho schopnosti hypotéku v poměru k jeho čistým příjmům splácet.

Stavitelé a developeři: Rostou ceny prakticky všech stavebních materiálů, ty se podle odhadů meziročně zvýšily v rozmezí 5 až 30 procent! A vyšší cena práce taktéž nové bydlení prodražuje. Majitelé bytů si rovněž spočítali, že pronájem bytu jim může v letech vynést více peněz, než kdyby ho prodali. Nedostatek bytů ke koupi tak vede ke zdražení na realitním trhu.

Politici a úředníci: Za to, že je bytů nedostatek, mohou i zdlouhavé povolovací procesy. Třeba v Praze celková doba od zahájení předprojektové přípravy až po dokončení výstavby rezidenčního projektu trvá v průměru 8,9 roku. A také o zákonu o dostupném bydlení se stále jen mluví, a to už od roku 2005…