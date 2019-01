Rok 2019 pro vaši peněženku: Úrokové sazby porostou, hypotéky dál zdraží

Sen o vlastním bydlení se loni řadě lidí vzdálil poté, co Česká národní banka (ČNB) rozšířila doporučení pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu. Ceny bytů i nájmů prudce rostly, zvyšovaly se i úrokové sazby. Změnilo se i pojištění, do kterého evropská směrnice zakomponovala bič na nepoctivé prodejce nevýhodných smluv. Co přinese finanční rok 2019? A co doporučuje finanční poradce?