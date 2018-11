Hypotéky zdražují až o tisíce. Centrální banka zvýšila úrokové sazby letos popáté

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek jednala o nastavení úrokových sazeb. A opět je zvýšila. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že srovnatelně intenzivní zvyšování úrokových sazeb se odehrálo naposledy na jaře 1996.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. „Pro zvýšení sazeb hovoří slabá koruna a dosavadní pomalé promítání dřívějšího zpřísňování měnové politiky do úrokových sazeb komerčních bank. Zvýšení sazeb je trhem téměř plně očekávané, takže pokud by ČNB sazby nezvýšila, zavdala by příčinu oslabení koruny,“ uvedl ještě před rozhodnutím ČNB hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Rusnok: Tohle už snad stačí

„Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady. Jeden člen hlasoval pro ponechání úrokových sazeb beze změny a jeden pak pro jejich zvýšení o 50 bázických bodů,“ prozradil guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Rozhodnutí o zvýšení sazeb se opírá o novou makroekonomickou prognózu ČNB, uvedl expremiér. Cílem je dlouhodobě neutrální úroveň sazeb.

„Dnešní zvýšení sazeb, pokud bude vývoj tak, jak ho v tuto chvíli předpokládá prognóza, by v podstatě mělo stačit pokud jde o závěr letošního roku, nicméně my pracujeme s jistým citlivostním scénářem, který říká, že odezva, pokud jde o devizový trh, nemusí být taková, jak prognóza očekává,“ varoval Rusnok.

Rostou spotřebitelské ceny, ale i platy

„Podle vnějších předpokladů nové prognózy bude ekonomika eurozóny pokračovat v růstu, avšak jeho tempo bude dále mírně zpomalovat. Oslabení eura a znatelné zvýšení cen energií se promítají do růstu výrobních i spotřebitelských cen,“ podotkl s tím, že evropská centrální banka však začne zvyšovat úrokové sazby až s poměrně velkým odstupem.

„Celkové inflační tlaky v tuzemské ekonomice zůstávají i nadále silné. Je to dáno zejména výraznou mzdovou dynamikou při pokračujícím růstu reálné ekonomiky. Současně se obnovilo proinflační působení dovozních cen,“ říkal také Rusnok. Promítá se do toho oslabený kurz koruny, upozornil.

Sazby porostou i příští rok

Inflační tlaky se však právě v návaznosti na zvyšování úrokových sazeb zmírní, uvádí ČNB ve své prognóze. Rusnok zmínil i optimistická očekávání spojená se vzrůstem příjmu českých domácností, rostoucí poptávku a stále zřetelnější nedostatek pracovní síly, které motivují tuzemské síly k investicím. Dynamika mezd se postupně bude zmírňovat, pokračoval. „V příštím roce dojde k obnovování posilování koruny,“ dodal k prognóze Rusnok.

Právě s touto prognózou je zvyšování úrokových sazeb konzistentní. „Nárůst sazeb v závěru letošního roku je reakcí zejména na oslabení koruny,“ vysvětloval. Následná přibližná stabilita sazeb v průběhu příštího roku je důsledkem toho, že by se koruna měla zpevnit. Domácí sazby by však měly postupně růst kvůli rizikům slabšího kurzu dál.

Rusnok upozornil na faktory globální nejistoty na trzích, což může vést právě ke slabší koruně. „To by samozřejmě nevylučovalo případně i další zvýšení úrokových sazeb ještě v tom krátkém horizontu,“ nevyloučil další brzké zvýšení. Ale předpokládá, že pro letošní rok se tak již nestane.

Experti: Jsou to žádoucí kroky

„V kontextu vývoje tuzemské ekonomiky jsou současné kroky ČNB ve směru utahování měnové politiky žádoucí. Inflace zrychluje a v příštím roce by se měla přiblížit tříprocentní hranici. Zároveň koruna v poslední době neposiluje natolik rychle, jak se dříve předpokládalo,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zvyšování úrokových sazeb podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské není u konce. „Cyklus zvyšování sazeb ale nebude trvat dlouho a v příštím roce vyvrcholí. Ekonomika už bude výrazně zpomalovat a s ní vyprchá i potřeba zvyšovat sazby. Jen výrazně slabší kurz české koruny by mohl vytáhnout sazby výš a protáhnout cyklus i do roku 2020,“ uvedla.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na konci září. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Pro růst sazeb tehdy hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady. Pro nechání úrokových sazeb beze změny hlasoval člen bankovní rady Oldřich Dědek. Jednání se dnes zúčastní všech sedm členů bankovní rady.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.