Hypotéky znovu zdraží, dosáhne na ně méně lidí. ČNB zvýšila úrokové sazby

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

„Česká národní banka opět zvyšuje úroky, takže dále zdraží hypotéky. Korunové úroky jsou vůči těm eurovým nyní nejvyšší od roku 2001,“ uvedl ve své reakci ekonom Lukáš Kovanda.

Čekalo se to



„Vzhledem k současné ekonomické situaci, zrychlující inflaci, solidnímu růstu mezd a stále relativně slabé koruně, která poslední měsíce nebrzdí inflační tlaky tak, jak se očekávalo, je středeční zvýšení sazeb patrně hotová věc,“ avizoval před jednáním hlavní ekonom ČNB Jakub Seidler.

„Zároveň ČNB pro letošní rok velmi pravděpodobně neřekne své poslední slovo a trh očekává do konce roku po zářijovém růstu ještě jedno zvýšení sazeb,“ dodal Seidler.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na počátku srpna. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok nedávno uvedl, že by ČNB do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby.

Jeden radní hlasoval proti

Pro dnešní růst úrokových sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady ČNB. Jeden člen rady hlasoval pro ponechání úrokových sazeb beze změny. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér Rusnok.

„Obavy jednoho z členů rady se dají shrnout do toho, že vnímá, že se prognóza naplňuje, a to dnešní zvýšení sazeb předvídá. Ale znepokojuje ho, že jsme jediná centrální banka široko daleko, která rytmicky a vehementně zvyšuje sazby. A zda to nemůže teoreticky vést k příliš velkému zpřísnění měnových podmínek pro ekonomiku,“ uvedl Rusnok.

ČNB dnes zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,5 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Hypotéky zpřísní od 1. října

Vlivem vyšších úroků podraží znovu i hypotéky. Pro ně se přitom od 1. října zpřísňují podmínky – hypotéka by u jednotlivých žadatelů neměla překročit devítinásobek ročního čistého příjmu, doporučila ČNB.

„Pokud máme klienta, který dnes žádá o hypotéku ve výši tří milionů korun, vychází mu splátka 11 800 měsíčně při úrokové sazbě kolem 2,5 procenta. U jedné z bank mu dnes stačí příjem 22 tisíc čistého. Pokud ten samý klient bude žádat v říjnu, bude potřebovat příjem okolo 30 tisíc měsíčně,“ upozornil pro Český rozhlas Radiožurnál hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. Očekává se tím pokles počtu uzavřených úvěrů, na hypotéku dosáhne méně lidí než doposud.

Co žene ČNB ke změnám úrokových sazeb?

Tři zvýšení základní úrokové sazby poměrně krátce po sobě a hned na tří následujících zasedáních ČNB? To je přitom něco neobvyklého. Naposledy se tak dělo na jaře 1996, upozorňuje ekonom Kovanda.

„Centrální banku vede k nebývale svižnému postupu ve zpřísňování měnové politiky snaha zchladit přehřívající se tuzemský trh práce a částečně také ještě trh nemovitostní. Navíc bankéřům vadí stále poměrně slabá koruna,“ upozorňuje Kovanda.

„ČNB také musí tlumit potenciální budoucí dopad dalšího mzdového a platového nárůstu a do určité míry také zdražování energií. Od příštího roku dojde k dalšímu citelnému růstu platů ve veřejné sféře. Přidávat pochopitelně bude také sféra soukromá. Celkový mzdový růst v roce 2019 tak pravděpodobně přesáhne šestiprocentní úroveň. To je stále úroveň, která má značný potenciál urychlovat obecnou spotřebitelskou inflaci,“ doplnil.

Domácnostem se naopak na přelomu roku citelně zdraží energie, pokračuje Kovanda - a to jak elektřina, tak plyn. „Vzhledem k tomu, že ČNB se snaží stabilizovat cenovou úroveň v předstihu až osmnácti měsíců, popsaný očekávaný vývoj pochopitelně bere na zřetel už nyní,“ vysvětluje hlavní ekonom CZECH FUND.

Dnešní rozhodnutí se podle Rusnoka opírá o stávající makroekonomickou prognózu ČNB ze srpna a o vyhodnocení informací, které ČNB od té doby získala. Inflace bude podle guvernéra ve zbytku roku nad dvouprocentním cílem ČNB a následně by se měla snížit ke dvěma procentům.

„S tímto výhledem je konzistentní zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich neutrální úrovni,“ uvedl Rusnok. Dodal, že v reálném vyjádření při započtení inflace má ekonomika stále záporné úrokové sazby.

Rusnok další zvýšení do konce roku nevyloučil

Guvernér dnes také dále potvrdil, že se nedá vyloučit další zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce. „Podle prognózy vychází, že by sazby měly jít do budoucna ještě nahoru k 2,5 až třem procentům. Ale neříkáme, že to musí být do konce roku. V listopadu bude nová prognóza a ta nám to ukáže. Vyloučit se to tedy nedá,“ uvedl.

Postupným zvyšováním sazeb podle Rusnoka ČNB vytváří situaci, kdy bude česká ekonomika lépe připravena na nějaký možný výkyv. „Tím, že se odlišujeme od jiných centrálních bank, je z našeho pohledu výhoda,“ dodal.