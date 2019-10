Zájem o půjčky na bydlení pro mladé lidi nadále klesá. Průměrný měsíční objem žádostí letos do konce září proti loňskému roku klesl na necelou třetinu. Loni byl 148 milionů korun, letos 45 milionů. Vyplývá to z údajů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), které má ČTK k dispozici. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je program určen hlavně pro menší města a venkov a svoji úlohu plní. Analytici dlouhodobě upozorňují, že program je nekoncepční a zatížený byrokracií. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let.