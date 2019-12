Použili jste někdy při hádce nějakou vulgární nadávku, ať již tváří v tvář v hospodě nebo třeba v sms zprávě bývalé přítelkyni? Tak na to pozor, podobné zchlazení žáhy vás může totiž vyjít pořádně draho. Paní Jana z jižních Čech zaslala expartnerovi několik urážlivých „textovek“ poté, co ji okradl a odešel za jinou. Místo vrácení peněz se ale dočkala jen několikatisícové pokuty. Muž totiž nelenil a vše zašel nahlásit na policii - podle zákona jsou nadávky přestupek.

Paní Janu i svého malého syna opustil po několika letech přítel a odešel za mladší. Po nějaké době žena navíc prý zjistila, že jí odcizil poměrně značnou sumu peněz. V tu chvíli jí povolily nervy a rozhodla se mu vše vyříkat od plic. Telefon nezvedl, tak jemu i jeho nové partnerce napsala několik sms zpráv.

„Nestaral se vůbec o syna, neodvezl nás ani do nemocnice, když si malý poranil hlavu. Pak jsem ještě zjistila, že mi sebral peníze na opravu auta, byla toho celá řada. Takže jsem to nevydržela a napsala jsem mu, že je kus zm*da, který mě a syna okradl o peníze,“ popsala pro Blesk Zprávy Jana s tím, že celkem poslala pět až sedm textovek. Věra je na dceru sama: Přišla výpověď a „pracák“. Firmy samoživitelkám nepomáhají

„Jeho milenku jsem označila ve zprávách za děv*u a kun*u, protože ho v tom podporovala a vysmívala se mi, když jsem chtěla, ať se přijede podívat na svoje dítě,“ dodala samoživitelka.

Provokace dle úřadů není omluva

Nejdřív se nic nedělo, pak jí ale přišla do schránky výzva, ať se dostaví na místní obecní úřad. „On s těmi sms zašel na policii, a protože to je prý přestupek, tak to předali na úřad. Tam jsem měla podat vysvětlení, jelikož on a ona prý utrpěli na cti a já jim znemožňuji klidné soužití. Tak jsem tam dojela a popsala, jak to vzniklo. Měla jsem vlastně vysvětlit, proč on je ten zm*d a ona kun*a. To jsem udělala,“ říká Jana a dodává, že úředníkům i sdělila, že podala ve věci krádeže na expřítele trestní oznámení na policii. Chtěla jim tak ukázat, že měla dobrý důvod vulgární nadávky použít.

Nebylo jí to ale nic platné. „Řekli mi, že mě vyrozumí a přišly mi tři tisíce pokuta a tisíc navíc za to, že ten úřad jakože vůbec zasedl. Takže jsem měla ještě ke všemu zaplatit čtyři tisíce. Byla tam možnost odvolání nějakých 15 dnů, já jsem se odvolala, ale bylo to k ničemu, pokutu mi potvrdily,“ popisuje nechápavě žena.

Pokuta 10 tisíc i víc

Pro mnohé to může být opravdu překvapením, že jde o přestupek - hlavně vzhledem k tomu, jak často se vulgarity používají. Je tomu ale tak. „Fyzická osoba se například dopustí přestupku, když jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí. Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku, nezáleží přitom, jakou formu užije,“ uvedla k tomu pro Blesk Zprávy Lenka Sikorová z policejního prezidia s tím, že je jedno, zda se jedná o urážení osobně, skrz sms nebo třeba facebook.

„Jestliže bude toto jednání kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití, pak lze za přestupek uložit pokutu do 10 tisíc korun,“ dodává k tomu Sikorová. Policie přitom nedokáže sdělit, kolik podobných přestupků musí ročně strážníci řešit. Eviduje totiž jen registrované trestné činy.

I tím se ovšem mohou urážky po čase stát, jak upozornil pro Blesk Zprávy expert. „V případě opakovaného spáchání přestupku dělá pokuta i víc jak 10 tisíc. Vedle toho připadají v úvahu tzv. omezující opatření podle přestupkového zákona. Pod těmi si můžete například představit dočasnou povinnost zdržet se styku s určitou osobou, nenavštěvovat určité, třeba sportovní, akce. V krajních případech pak takové urážky mohou být považovány za trestný čin,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupnyadvokat.cz.

V roce 2016 došlo totiž k velké novelizaci přestupkového práva. „V rámci toho byl vydaný nový přestupkový zákon a s ním doplňkový zákon, ve kterém jsou uvedeny typové přestupky, včetně přestupků proti občanskému soužití. Jedním takovým přestupkem je ublížení na cti, o které se zřejmě jedná v tomto případě,“ nastínil pozadí právník.

Co je bráno za nadávku?

Jako přestupek se přitom bere jakékoliv nadávání s použitím vulgarit. Podstatné prý je, že musí dojít k zesměšnění či k hrubému uražení. „V tomto je nová právní úprava změněna oproti dřívějšímu stavu. Je potřeba, aby jednání, které poškozený považuje za přestupek, bylo dostatečně závažné - když se zákon vytvářel, jako příklad toho, co by nemělo být bráno za přestupek, bylo uváděno oslovení typu hošánku,“ popsal advokát Preuss.

Nejvyšší správní soud k tomu podle něj vydal rozhodnutí, v němž uvádí „výraz, u kterého Nejvyšší správní soud neměl sebemenší pochybnosti o tom, že může fyzickou osobu v konkrétním případě urazit, byl výraz č***k“.

Pokud byste se chtěli před úřady bránit, že šlo jen o hádku mezi čtyřma očima, máte smůlu. „Vulgarity, a to bez ohledu na formu jejího podání, tj. hovorem, SMS, sociální sítě, by jako přestupek posuzovány být měly. Není nutné, aby se tak stalo veřejně nebo před jinou osobou, postačí tedy i čistě soukromá urážka. A naopak k ublížení na cti také může dojít i jenom tím, že je někdo urážen ve své nepřítomnosti před jinými,“ upozorňuje expert.