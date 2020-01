Zloději jsou čím dál tím vynalézavější, mnohdy tak stačí vteřina nepozornosti a jste bez peněženky. V takové chvíli okradené kolikrát víc trápí ztráta dokladů než hotovosti, a to docela oprávněně. Hrozí jejich zneužití, navíc poškozené čeká nekonečné běhání po úřadech a nakonec mohou ještě vyfasovat pokutu až 10 tisíc korun za to, že si „nechali“ odcizit občanský průkaz. Jde totiž o přestupek, jak zjistil například i Jan Jirsa (33), kterého obrali o doklady na koncertě.

„Šel jsem do jedné hospody v Pelhřimově na koncert. Po nějaké chvíli jsem odložil bundu na volnou židli a bavil se na parketu a u baru. V bundě jsem bohužel nechal mobil a peněženku. Když jsem odcházel domů, všiml jsem si, že věci v bundě už nemám,“ popsal pro Blesk Zprávy Jan Jirsa incident ze začátku prosince.

Druhý den zjistil, že měl štěstí v neštěstí – jeho doklady se totiž našly pohozené na ulici. „Ráno na Facebooku mi napsala nějaká paní, že našla mojí kartu pojištění pohozenou na ulici kus od té hospody. Vyrazil jsem do města, prohledal v té ulici popelnice a v jedné z nich našel většinu svých dokladů,“ vzpomíná Jan s tím, že pak samozřejmě zamířil vše ohlásit na policii.

„Na policii mi řekli, že bude jistější, když nalezený občanský průkaz zneplatní a zadrží jakožto odcizený. Že stačí, aby ho měl pachatel vyfocený a uzavřel na něj nějakou smlouvu přes internet. S tím naprosto souhlasím a OP jsem jim na služebně nechal. Policie mi vystavila náhradní doklad,“ uvedl okradený muž.

Pokuta za okradení?

Potíže nastaly další den, kdy zašel na místní městský úřad kvůli nové občance. U přepážky vyplnil standardně žádost a zaplatil správní poplatek 100 korun, bylo mu ale řečeno, že musí ještě k další úřednici, jelikož je jeho doklad v systému vedený jako odcizený.

„Na vedlejší přepážce mi jiná dáma sdělila, že musím zaplatit pokutu 100 korun a vyplnit nějaký protokol o odcizení. To mě pochopitelně docela nastartovalo, začal jsem být vcelku nepříjemný. Paní řekla, že ona s tím nic neudělá, že to je ze zákona, že jsem prostě spáchal přestupek tím, že jsem nezabezpečil své osobní doklady,“ říká Jan. Aby to bylo bez pokuty, museli by mu prý vzít doklad násilím, nebo například ze zamčeného auta.

„Vem tu stovku čert. Kdyby byl správní poplatek rovnou dvě stovky, ani bych nemrknul okem a zaplatil to. Jde o princip. Když máš zaplatit pokutu za to, že tě někdo okradl, je to prostě na hlavu. Okradený spáchal přestupek tím, že byl tak hloupej, že se nechal okrást,“ zlobí se muž. Navíc mu hrozila i mnohem vyšší sankce.

„Paní řekla, že ta stovka je spodní hranice, že by mohla pokutu vyměřit až do výše 10 tisíc. Nemyslela to jako hrozbu, jen vysvětlení. V policejním protokolu už jsem uvedl, že jsem měl věci v bundě, kterou jsem neměl v průběhu večera pod kontrolou, čili jsem si netroufal na úřadě uvádět nějaké výmysly o přepadení,“ popisuje Jan a dodává, že mu to celé přišlo jako fraška.

Jde o přestupek

Že se nicméně dopustil v tomto případě přestupku, potvrdilo pro Blesk Zpráv i ministerstvo vnitra. „Podle zákona o občanských průkazech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 tisíc korun,“ varuje Hana Malá z resortu.

Stanovení výše pokuty je pak plně v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který o přestupku rozhoduje. Ten obvykle bere v potaz, zda už někdy okradený o průkaz přišel, jestli jsou nějaké polehčující nebo naopak přitěžující okolnosti.

„Správní orgán příslušný k projednání přestupku také zváží, zda k projednání přestupku nestačí domluva vzhledem k jeho závažnosti a osobě pachatele, kdy je například ztráta občanského průkazu staršími a nemocnými občany, kteří si nepamatují, kam si jej uschovali,“ dodává Malá.

Stovky trestů

Kolik podobných pokut ročně úředníci udělují, se není vždycky snadné dopátrat. „V roce 2019 bylo na našem úřadě uloženo 242 pokut na úseku občanských průkazů. Vzhledem k tomu, že je evidence ztrát a odcizení v souladu se zákonem vedena společně, nejsou odlišeny zvlášť pokuty za odcizení. Průměrná výše správního trestu byla cca 500 korun,“ uvedl k tomu například Jan Kopál, mluvčí magistrátu města Karlovy Vary.

Podle Úřadu městské části Prahy 3 k takovým pokutám dochází málokdy, přesná čísla tiskové oddělení nedohledalo. Mluvčí Michaela Luňáčková ale upřesnila, že obvykle jde o sankci do tisíce korun. Záleží ovšem samozřejmě na okolnostech.

„Je rozdíl, pokud byl občan přepaden, nebo někde ponechal peněženku ležet. V případě přepadení je jasné, že nešlo udělat více pro ochranu průkazu před odcizením a pokuta se z pravidla neuděluje,“ vysvětluje Luňáčková s tím, že něco jiného je nechat peněženu s doklady třeba v autě.

„Avšak pokud občan nechá peněženku i s občanským průkazem třeba v automobilu a někdo mu auto vykrade, nebo dokonce ukradne, pak mu pokuta za porušení povinnosti chránit občanský průkaz před odcizením hrozit může. Jak se s nadsázkou říká auto není trezor a všichni víme, že k vykrádání vozidel dochází poměrně často,“ říká k tomu zástupkyně Prahy 3.

To třeba liberecký magistrát udělil vloni podobných pokut 129 v průměrné výši 300 korun. U něj prý okolnosti ztráty či odcizení nehrají příliš roli. „Při stanovení výše pokuty se nezohledňuje, jakým způsobem došlo k odcizení OP. Správní orgán zohledňuje, zda k přestupku došlo jednorázově nebo se jedná o opakovaný přestupek u dané osoby. Důvod ztráty OP není pro správní řízení relevantní,“ popsala pro Blesk Zprávy Jana Kodymová, mluvčí města Liberec.

Co dělat při ztrátě či odcizení občanky?

Občanský průkaz je tak třeba dobře střežit, a to nejen s ohledem na možnou pokutu, ale hlavně případné zneužití. Pokud už ke ztrátě přeci jen dojde, je nutné vše neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo matričnímu úřadu. Odcizení je pak možné i oznámit na policii.

„Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto průkazů zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití. Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost průkazu,“ vysvětluje k tomu Malá z ministerstva vnitra s tím, že má občan povinnost požádat o vydání nového dokladu do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení toho starého.

To lze uskutečnit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dnes už se totiž není nutné řídit místem trvalého bydliště. Občanské průkazy jsou vydávány ve lhůtě 30 dnů, za správní poplatek to jde i rychleji. „Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat také u ministerstva vnitra. Pouze v tomto případě, tedy při podání žádosti ve zkrácené lhůtě, občan může ohlásit u ministerstva také ztrátu nebo odcizení občanského průkazu,“ uzavírá Malá.