Slyšíte pěknou písničku. Rozhodnete se, že se o ni musíte podělit, a tak kamarádovi půjčíte jedno sluchátko. Přemýšleli jste ale někdy, že zároveň sdílíte něco, co přišlo do styku s ušním mazem? Na sluchátkách totiž bují bakterie a kvasinky, které mohou v nejhorším případě vyvolat infekci. Na kolumbijské univerzitě v New Yorku testovali odborníci 22 sluchátek, tzv. pecek. O výsledku testů informoval portál Business Insider.