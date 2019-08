Úřady varují před nebezpečnou bakterií: Vyžádala si první oběť!

Horké léto napomáhá šíření nebezpečných masožravých bakterií nejen v jižní mořích. Německé úřady varovaly před rozšířením nebezpečí do oblasti Baltského moře. V moři, jehož teplota přesáhla 20°C, se nebezpečné bakterie rodu vibrio množí velmi rychle.

Informace o nečekaném riziku zveřejnili němečtí novináři z redakce Ostsee-Zeitung. Podle příslušného Úřadu pro zdraví a sociální věci se stala obětí nebezpečné bakterie starší žena, která náležela do skupiny osob se sníženou imunitou a jejíž identita zůstává neznámá.

Kromě ní se v Baltu od června nakazili nejméně 4 další lidé. Úřad nicméně s ohledem na ochranu osobních dat nezveřejnil, kde přesně se žena nakazila. Úřady prozatím odebírají každých 14 dní vodu a testují ji na přítomnost smrtícího mikroba. K zákazu koupání však zatím nedošlo.

Klíčový je způsob infekce

Podle německého deníku Bild záleží vývoj onemocnění na způsobu, jímž k nákaze bakteriemi dojde. Pokud k infekci dojde požitím kontaminované vody nebo jídla, zahrnují symptomy střevní a žaludeční potíže.

Pokud je však tělo infikováno kůží, například vinou nějakého zranění, způsobují vážné komplikace vedoucí až k otravě krve, odumírání tkáně, nebo dokonce k amputaci.

Nebezpečí hrozilo i Čechům