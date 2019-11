Při podzimní Sbírce potravin vybrali dobrovolníci 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží. V historii sbírky jde o rekord. Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová v tiskové zprávě v neděli uvedla, že za sedm let, kdy se potravinové sbírky konají, byla tato letošní podzimní nejrozsáhlejší. Do charitativní akce se zapojilo i nejvíce prodejen, a to 754, a také největší počet dobrovolníků - 4500. Díky tomu měl podle Láchové každý možnost darovat potraviny v bezprostřední blízkosti svého bydliště.