Češi myslí na seniory i samoživitelky. Do sbírky potravin se jich zapojily desítky tisíc

Desetitisíce lidí se v sobotu od rána zapojily v obchodech do celonárodní Sbírky potravin. Zájem byl podle pořadatelů srovnatelný se sbírkami v předchozích letech. Během akce zákazníci 337 obchodů po celé republice mohli věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Letos poprvé mohou lidé přispět i při nákupu na internetu, kde bude sbírka pokračovat ještě týden. Výsledky budou známé v neděli.

Sbírka potravin volně navazuje na předchozí Národní potravinové sbírky, které ve spolupráci s Českou federací potravinových bank pořádala organizace Byznys pro společnost. Od letošního roku akce pokračuje pod názvem „Sbírka potravin“ a společně s potravinovými bankami akci nově pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Letos poprvé se navíc sbírka uskuteční dvakrát v roce, příští bude na podzim.

Organizátoři Národní potravinové sbírky chtějí ve svých aktivitách také pokračovat, sedmý ročník ale chtějí změnit na celoroční projekt s názvem Národní potravinová sbírka - Nakrmíme Česko beze zbytku. „Chceme podpořit neplýtvání potravinami a omezování uhlíkové stopy při jejich neustálém převážení. Naším cílem není vybírat tuny potravin, ale naučit lidi s nimi neplýtvat a šetrně hospodařit,“ řekl Milan Kříž ze společnosti Byznys pro společnost.

Desetitisíce lidí se od rána zapojily do sbírky potravin (18. 5. 2019) | ČTK

Výsledky sobotní sbírky budou zřejmé v neděli. V předchozích šesti letech lidé v rámci Národní potravinové sbírky darovali téměř 1,6 milionu kilogramů potravin a dalšího zboží. Loni na podzim se vybralo 381 tun zboží, z toho 41 tun drogerie.

Podle Věry Doušové z České federace potravinových bank akci pomáhá čím dál větší povědomí veřejnosti o sbírce. „Na lidech je také znát větší chuť pomáhat,“ řekla. V minulosti byli podle Doušové zákazníci vůči sbírkám občas nedůvěřiví, sobotní akci proto hodnotila nejpozitivněji. Upozornila, že potřeba byly především trvanlivé potraviny, které dobročinným organizacím často schází. „I proto jsme se rozhodli sbírku nově uspořádat dvakrát ročně,“ dodala.

Zapojily se i některé firmy a úřady

Ve většině prodejen zákazníci ukládali zboží u dobrovolníků u východů. Nakupující nejčastěji darovali těstoviny, rýži, mléko, mouku a další suroviny. Oproti předchozím ročníkům je podle organizátorů i více darované dětské výživy a plen. Vybrané zboží nyní poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů.

V pražském nákupním centru Eden ve Vršovicích v sobotu někteří zákazníci darovali i celý nákup, aniž by si koupili něco pro sebe. Jedním z nich byla například Lucie Dejmková. „Přiměla mě solidárnost a snaha pomoci ostatním,“ podotkla ke své účasti na akci. Do sbírky s dcerou přispěla zejména zbožím pro děti, například zdravou výživou či hygienickými potřebami.

Do akce se zapojily také některé firmy či státní a městské úřady. Přes 100 kilogramů potravin dopoledne do hypermarketu Tesco přivezla i starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Uspořádali jsme sbírku primárně v rámci našeho úřadu, kde pracuje přes 400 úředníků, aby i oni měli možnost se zapojit,“ uvedla. Sbírka na úřadě trvala tři dny.

Poprvé mohli lidé věnovat i nákup z internetu

Do potravinové sbírky se letos se svými vybranými prodejnami zapojily také řetězce Albert, Billa, Tesco, Kaufland, Lidl, Makro Cash & Carry, Penny Market. Letos poprvé mohou věnovat zboží i lidé nakupující na internetu, do dobročinné akce se poprvé zapojil například prodejce Rohlik.cz. „Zákazníci si už přes týden nakupují jeden z pěti charitativních balíčků. Pořizují si ho společně se svým obvyklým nákupem nebo přes naši zákaznickou linku. Za první týden věnovali 5,5 tuny pomoci,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Rostislav Brzobohatý. Na internetu budou moci lidé přispět až do 24. května.

Cílem celonárodní charitativní akce je nejen pomoci potřebným, ale také dát lidem možnost projevit solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží.