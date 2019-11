Akce, která byla zahájena ve středu 20. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, nesla název Mediální fórum 2019. Šlo o její druhý ročník a pojednávala o tématu „svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti“. Připravila ji a pořádala redakce ruského časopisu Mezinárodní život.

Na novinářské fórum byl pozvána i reportérka Deníku N Petra Procházková, která se na akci zúčastnila diskuze. Následující den web Sputnik vydal text s titulkem „Trapas na Media Foru. Petra Procházková: Čeština je k ničemu, do ČR nikdo nejezdí“. Hlavní nadpis článku byl posléze upraven. Podle Procházkové byl celý text lživý a manipulativní.

S Procházkovou nikdo lživý článek prý nechtěl řešit

„Nic z toho není pravda. K žádnému ‚trapasu‘ nedošlo, ani jsem neřekla, že do ČR nikdo nejezdí, i zbytek článku je celý překroucený. Přesto se ihned rozletěl po ruských sociálních sítích. Psali mi znepokojení přátelé z Ruska i odjinud. Lež vypuštěná do světa je těžký, prakticky nezničitelný soupeř,“ uvedla Procházková v prohlášení zveřejněném Deníkem N.

Novinářka poté údajně přímo na místě žádala o možnost zmíněné lži vyvrátit. Nikdo s ní však případ manipulace s fakty spáchané na její osobě nebyl ochoten řešit, a to i navzdory tomu, že se konference paradoxně věnovala tématu boje proti fake news a dezinformacím. Podle slov Procházkové jí tak nebyla umožněna diskuze. Šéf BIS opět ukázal na Rusko: K ovlivňování voleb využívá Kreml i „trollí farmy“

„Opakovaně jsem se dotazovala i autora článku Vladimíra Franty, který falešně interpretoval má slova. Zajímalo mne, proč lhal. Ptala jsem se ho, zda jsem byla pozvána, aby mě mohli zdiskreditovat. Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi,“ popisuje dále Procházková ve svém vyjádření.

Z videa není patrný kontext, tvrdí novinářka

Video, které zachycuje reportérku v potyčce s Frantou, začíná situací, kdy se fotograf Deníku N Vít Hradilek a zmíněný redaktor Sputniku vzájemně fotí a natáčí. Procházková přistupuje k Frantovi a konfrontuje ho se svým názorem na jeho činnost.

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě teda fakt neviděla. Jako takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ říká na záběrech redaktorovi. Ten nadále drží v rukou mobilní telefon a natáčí si s ním Procházkovou: „Počkejte, já si vás natočím.“ Novinářka následně Frantovi vyrazí telefon z rukou a vlepí mu facku.

Video však podle reportérky nezabírá celou situaci. „Chybí v něm, že Vladimír Franta opakovaně provokoval mého kolegu, fotografa Víta Hradilka, a pak na něj i fyzicky dorážel. V tu chvíli jsem vyšla já a znovu se snažila zjistit, co svou aktivitou sleduje,“ popisuje Procházková. Podle ní tak na záběrech není zachycen předcházející kontext, jak se situace postupně vyhrocovala.

Redakce se za kolegyni postavila

Za svou kolegyni se ve zmíněném prohlášení postavila i redakce Deníku N. „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci. Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná. Bez jakýchkoliv pochyb je však jasné, kdo cíleně lhal a manipuloval,“ zní stanovisko redakce. Ruská hrozba v Česku: Detektivové „totálně“ rozbili síť vytvořenou ruskou rozvědkou

Jak píše server iRozhlas.cz, Petra Procházková je česká novinářka, která se od začátku 90. let věnuje dění v Rusku, kam byla v roce 1992 vyslána. Dlouhodobě zde žila a věnovala se reportážím o válečných konfliktech a humanitární pomoci. V roce 2000 musela zemi nuceně opustit. 27 let působila v Lidových novinách, pro Deník N pracuje od září minulého roku.

Sputnik je ruská zpravodajská agentura, která v Česku provozuje českojazyčný server Sputnik Česká republika. Ředitel BIS Michal Koudelka opakovaně uvedl, že Sputnik patří mezi hlavní šiřitele ruské státní propagandy na českém území. V roce 2016 zařadila Sputnik mezi hlavní zdroje ruské propagandy v Česku i studie Masarykovy univerzity.