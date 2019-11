Za denní skipas si největší česká horská střediska budou letos účtovat až 600 korun na osobu. Zdražení však není tak výrazné, provozovatelé přidávají po desetikorunách. Může za to inflace, ale taky dražší pracovní síla a modernizace zařízení. Střediska před letošní sezonou investovala víc než půl miliardy. Období sněhu se rychle blíží, meteoroložka Dagmar Honsová pro Blesk Zprávy prozradila, kdy začnou ty pravé chumelenice.

Aby mohli provozovatelé začít uměle zasněžovat sjezdovky, potřebují, aby teploty klesaly pod nulu. Drtivá většina jich začne prodávat skipasy až v polovině prosince. Některé areály ale otevřou ještě v listopadu.

Na středočeském Monínci se lyžuje již od poloviny listopadu bez ohledu na počasí. Sníh tam totiž vyrábí jinak než ostatní. „Jsou to takové speciální kontejnery, které napřed sníh vyrobí a ten až potom míří na sjezdovku, oproti tomu ostatní střediska používají vodu a vzduch a sníh dělají až za minusových teplot,“ popsal pro Blesk Zprávy Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR.

Na Javorové skále už začali s umělým zasněžováním. (11. 11. 2019) | Areál Monínec

První nápor se dá očekávat kolem Vánoc, v lednu pak zájem lyžařů pravidelně mírně klesá a stoupá až v únoru a březnu v souvislosti se školními prázdninami. Průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že se letos na zimní dovolenou na horách chystá 43 procent Čechů, což je dvakrát víc než před třemi lety.

Snežení přinese první prosincový týden

Meteoroložka Dagmar Honsová Blesk Zprávám prozradila, kdy bychom se mohli dočkat první sněhové pokrývky, a to nejen na horách. „Od 1. prosince, kdy shodou okolností začíná meteorologická zima, sem přinese proudění chladného vzduchu teploty pod nulou a s nimi spojené první významnější sněhové srážky,“ řekla Honsová.

„Kvůli aktuálním teplotám nad obvyklým průměrem budeme muset pár dnů vydržet, než se půda mrazem ochladí do takové míry, aby na ní sníh hned neroztál. Nicméně sněžení se první prosincový týden dá očekávat i ve výškách nad 400 metrů nad mořem,“ dodala meteoroložka.

Střediska: Cestu naplánujte kvůli frontám i ceně

Pokud budou sportovci místo vybírat, nemusí se prý front na vlecích bát. „Ve známých střediscích v sobotu dopoledne může být plno. Naopak v neděli ve tři už takový nápor určitě nebude. Spíš bych doporučil, aby si lidé vybrali ty okolní, třeba i menší areály. Obyčejně jsou třeba deset kilometrů od těch velkých, jen nejsou tak ‚profláklé‘ a nejsou tam žádné fronty,“ poradil Knot.

Ve špičce mohou být problémy například i s parkováním nebo půjčováním lyží. Proto kdo má v plánu vyrazit na hory třeba 29. prosince, měl by místo, na které vyrazí, pečlivě zvážit. Aktuální stav středisek lze sledovat na oficiálním webu Holiday info. Ten podle Asociace horských středisek aktualizují sami provozovatelé, uvadí například, které sjezdovky jsou v provozu.

U malých provozovatelů lyžaře zdražení nečeká. Tam lze stále koupit denní skipas přibližně za tři stovky korun. „Na základě vstupních nákladů jako je pracovní síla, energie a podobně, které šly o desítky procent nahoru, tak v podstatě považujeme za úspěch, že většina středisek přibližně ceny drží a zdražuje se víceméně jen u těch velkých, a to hlavně na úrovni inflace,“ řekl Blesk Zprávám Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR.

Ta největší lyžařská střediska, kterých je v Česku okolo pětatřiceti se už zdražení nevyhnula. Areály, jako je například Špindlerův mlýn, přidávaly, ale jen mírně, ceny jsou oproti loňsku vyšší maximálně o pár desítek korun.

Na Javorové skále bude denní skipas stát 515 korun. V hlavní sezoně, která začne těsně před Vánoci, už bude celodenní jízdenka na vlek stát 640 korun. „Ceny pro dospělé u všech tarifů se meziročně navyšují o cca 7 procent,“ řekl pro Blesk Zprávy mluvčí Areálu Monínec Radek Polák. Děti tady budou lyžovat nejprve za 410 korun, v hlavní sezoně za 480 korun.

Vedlejší a hlavní sezonu dřív rozlišovali i ve Skiareálu Bílá. „Letos jsme to spojili dohromady, takže změny jsou i v cenách. Některé jízdenky jsme zrušili, některé přidali. Dá se říct, že některé jsou dražší třeba o deset korun, některé ale vycházejí třeba o pět korun levněji,“ uvedla pokladní střediska Petra Neumannová.

Většina středisek už přešla nebo letos přechází na e-shopový prodej, kde se skipasy dají pořídit levněji než na pokladnách. Některá mají pro zákazníky i výhodnější věrnostní programy. Jízdenky se tak dají koupit o deset až dvacet procent levněji.

Miliony stála úprava pro lepší životní prostředí

Do modernizace se letos investovalo 600 milionů korun. „Na Klínovci a na Lipně mají úplně novou lanovku. Jinde zase mají třeba lepší rolby, které hlídají výšku vrstvy sněhu, takže se nebude stávat, že by někde byl kámen a někde bude zbytečně dva metry sněhu,“ řekl Knot. Investovalo se také do restaurací, parkovišť a půjčoven.

Střediska rovněž zafinancovala energeticky úspornější techniku, chtějí totiž efektivněji hospodařit s vodou. Za posledních 5 let areály daly za nová řešení tři čtvrtě miliardy korun, v plánu mají další investice za 200 milionů.

Právě za hospodaření s vodou kvůli umělému zasněžování jsou provozovatelé areálů často terčem kritiky. Střediska tak nyní vybudovala 36 akumulačních nádrží, které mají zachycovat vodu pro výrobu umělého sněhu při tání a oblevách. Nádrží plánují vybudovat ještě zhruba 30, stěžují si ale na byrokracii. „Výstavba nádží postupuje pomalu kvůli složitému a dlouhému povolování, které trvá 4 až 10 let. Proto jich je v Česku zatím vybudováno málo,“ přiznal Knot.

Nová technika by též neměla být tak hlučná jako doposud. Mezi dalšími novinkami jsou plánované nabíjecí stanice pro elektromobily, eko-obaly, nové systémy pro recyklaci odpadů či využití alternativních zdrojů energie.