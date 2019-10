Renata byla z práce natolik vyčerpaná a oslabená, že to pravděpodobně přispělo k propuknutí nemoci.

Nejdříve si myslela, že má virózu, nebo něco špatného snědla. Její stav se ale zhoršil natolik, že si nedokázala obout boty na cestu do nemocnice. Bylo to v prosinci roku 2016 a Renata se brodila ve sněhu v pantoflích. „Jednu jsem ztratila. Zvracela jsem. Nohy jsem měla jako led. V nemocnici si asi proto mysleli, že jsem pod vlivem drog,“ vzpomíná mladá žena.

Navíc byla dezorientovaná, trpěla bolestmi, po těle se jí začaly objevovat fialové mapy. Personál nemocnice Renatě přesto nevěřil. „Pořád se mě ptali, jaké drogy jsem si vzala. Položili mě na lůžko a nechali samotnou na pokoji,“ šokuje Renata.

Po několika hodinách si Renatina matka vybojovala její přesun do větší nemocnice. To už Renatu transportovala helikoptéra. Její tělo vypadalo jak polité žíravinou a diagnóza zněla: meningokoková meningitida. Lékaři ji tedy uvedli do umělého spánku.

Amputace nohou

Renata otevřela oči po devíti dnech. Nejbolestnější zjištění bylo, že přišla o obě nohy. Navíc jí přestaly fungovat ledviny a dodnes má celé tělo pokryté jizvami. „Třikrát týdně jsem musela jezdit na dialýzu a všechno jsem se učila znovu - jíst, chodit, mluvit... prvním malým vítězstvím bylo zvládnutí chůze na protézách,“ svěřila se Renata.

Renata: Možná jsem to neměla přežít

Trvalo 3 roky, než se Renata začala cítit jako dřív. Před rokem se dočkala transplantace ledviny od zemřelého dárce. Druhou dostal další pacient a jak říká Renata: „Ledvina nás sblížila. Společné kontroly se změnily ve společné procházky, obědy a přátelství. Jsem ráda, že mám spřízněnou duši.“ Nyní Renata intenzivně cvičí, aby vylepšila svou stabilitu a chůzi.

„Začínám jezdit na kolečkových bruslích. Zatím ale svou chůzi a snahu sportovat přirovnávám k malému dítěti, které se vše učí od prvních krůčků, “ říká mladá žena, která stále bojuje s hojením kůže, kterou meningokok poškodil – podobně jako při popálení žíravinou – i po třech letech má rány na pahýlech končetin.

Urazila už velký kus cesty, přesto s lítostí v očích říká: „Možná jsem to neměla přežít.“

Očkujte se!

Před svým onemocněním Renata o meningokoku nikdy neslyšela, a jak se ukázalo v nemocnici, nebyla bohužel sama. Mnohdy ani lékaři nepoznají příznaky této choroby. Přitom jde o minuty. Jedinou cestou tak je prevence v podobě očkování, které už je dnes dostupné proti všem nejčastěji se vyskytujícím séroskupinám. Doporučuje se především nejohroženějším skupinám, kterými jsou malé děti do čtyř let a dospívající, či mladí dospělí, ve věku od 13 do 25 let a přispívají na ně pojišťovny v rámci svých preventivních programů.