Případ z Letovic je ojedinělý hned v několika směrech. Tetanus se v Česku neobjevil už mnoho let, děti jsou proti němu očkované v rámci hexavakciny. Ta obsahuje protilátky také proti obrně, hepatitidě B nebo záškrtu.

Matka, vysokoškolsky vzdělaná, vědomě očkování odmítla kvůli přesvědčení, že by syna mohla postihnout roztroušená skleróza. Tou údajně sama trpí a přičítá ji právě očkování.

Místo toho hledala alternativy léčby v přírodní medicíně včetně takových bizárů jako je zavrhnutí antibiotik a místo nich nasazení „léčby“ v podobě potírání postiženého místa močí…

Ať si zaplatí léčbu

Zdá se, že tento případ byl poslední kapkou i pro ministerstvo zdravotnictví. „Zvažujeme to, že pokud někdo vědomě takto porušuje zákon a nenechává své děti očkovat, tak by pak měl nést i následky v podobě nákladů na léčbu, které jsou s tím spojeny,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pro servr ct24.

Rodině hrozila i pokuta

Rodičům chlapečka hrozila pokuta ve výši 10 tisíc korun. Z té ale vyváznou. „Pokud je dítě starší dvou let, přestupkové řízení zahájit nemůžeme. Čin byl promlčen,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravského hygienické stanice Renata Ciupek. Uběhl totiž rok od nejzazšího termínu očkování.

O případ by se mohla zajímat ale právě zdravotní pojišťovna, která hradí náklady za léčbu, nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Podle hygieničky byl na jižní Moravě poslední případ tetanu v roce 1997 u dospělého pacienta. „Máme desítky případů ročně, kdy rodiče dítě neočkují. Někdy to skončí pokutou, jindy promlčením,“ dodala Ciupek.

Co se stalo?

Chlapeček si patrně na staveništi rodinného domku nacpal do nosu zrezivělou knoflíkovou baterku, kterou našel. Nešla ven, tak s ním tatínek 18. srpna jel do brněnské nemocnice, zde ji zdárně vyndali, nikdo ale nepředpokládal, že dítě není očkované proti tetanu. Tatínka i se synem odeslali lékaři domů s tím, aby dítě bralo antibiotika. To maminka patrně zavrhla a hledala alternativní léčbu.

Stav chlapce se prudce zhoršil začátkem září. Přišly svalové křeče, nechutenství, problémy s dýcháním. Lékaři museli provést tracheostomii.

Dobrá zpráva v podobě zlepšeného stavu dítěte přišla až v polovině září. Nyní už by měl být chlapeček z nejhoršího venku. „Jeho stav je dobrý. Komunikuje, sám jí i sedí, ale ještě zůstane na klinice dětských infekčních nemocí,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Nebezpečný tetanus

Způsobují ho bakterie, které žijí běžně v zažívacím traktu některých zvířat i lidí. Výkaly se dostává do půdy, kde mohou přežívat i desítky let. Tetanus se lidově označuje jako trnutí šíje. Základní příznaky jsou obličejové grimasy a napnutí svalů, které vede, až k prohýbání těla do luku. Nejčastěji se člověk nakazí otevřenou ranou, projevuje se křečemi a ztrátou koordinace. Polovina nemocných onemocnění podlehne v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému. Proti nemoci se v České republice aplikuje celoplošné očkování.

