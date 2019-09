Lékařská zpráva na několik řádcích shrnuje alarmující postup nemoci, která dovedla tříletého chlapce z Letovic na Brněnsku do těžkého stavu, ve kterém stále bojuje o život. Odhaluje skutečnost, že matka – podepsala nesouhlas s očkováním proti tetanu. Právě touto bakteriální nemocí, která až v polovině případu končí smrtí, se chlapec nakazil. V Česku je to po letech ojedinělý případ.

Tříletý chlapec, bez kontaktu s dětským kolektivem za to s kočkou, si doma strčil zrezivělou baterku velikosti knoflíku do nosu. Rodina totiž rekonstruuje dům a na staveništi je pro takového čiperu pořád co objevovat.

Baterka se v nose zasekla, nešla vyndat, poranila už sliznice, takže chlapeček plakal, tatínek s ním proto vyrazil 18. srpna k doktorovi.

„Ošetřen v ambulanci Kliniky dětské ORL FN Brno pro zasunutí malé již korodované knoflíkové baterie do nosu,“ píše se ve zprávě. Nikdo v tu chvíli netušil, že to je začátek neuvěřitelné anabáze malého kluka, který se nakazil smrtelně nebezpečnou bakterií tetanu.

Proti ní nebyl očkován! Ve zprávě se přímo píše: nikoho nenapadlo, že dítě není očkované. Proti tetanu se totiž v Česku očkuje plošně v rámci hexavakcícny po narození.

Chlapeček si strčil do nosu rezatou baterii a nakazil se tetanem! Matka odmítá očkování. Bojuje v Brně o život

Grimasy a napnutá kůže

Další alarmující informací z lékařské zprávy je, že nasazená antibiotika matka údajně nepodávala. V úterý 2. září se stav chlapce zhoršil. Dělal grimasy – jeden z průvodních jevů onemocnění tetanu – měl dozadu napnutou kůži v obličeji. O dva dny později – 4. Září – se přidalo nechutenství. Dítě omítalo polykat, jen pilo.

O den později už byl tříletý pacient akutně odeslán ke konzultaci stavu na Kliniku dětské ORL FN Brno.

Bála se sklerózy

Až v tuto chvíli se lékaři dozvěděli, že chlapec není proti tetanu očkován. „Chlapec není očkován, protože je jeho matka přesvědčena, že by se po očkování u něj rozvinula roztroušená skleróza. Navzdory poučení však podepsala svůj nesouhlas s očkováním dítěte,“ poslal praktik vzkaz specialistům na kliniku do Brna.

Matka se totiž domnívá, že u ní roztroušenou sklerózu vyvolalo právě očkování a o syna se proto bála. Chlapec byl proto okamžitě doočkována a podán mu byl antitetanický globulin.

Noční křeče

Na chlapečka čekala těžká noc. Měl několik těžkých křečí se stažením obličejových svalů. Hned ráno – 6. září – byl proto přeložen na dětské ARO. Zde jeho tělíčko s bakterií bojovalo, ale stále neúspěšně.

Navíc se zhoršovalo jeho dýchání, 17. září musela být proto provedena tracheostomie - průdušnice je uměle vyvedena na povrch těla. Teprve poté, 12 dní po hospitalizaci, se stav chlapečka mírně zlepšil. „Je schopen spontánního dýchání, zůstává hospitalizován,“ napsali lékaři do zprávy.

Rodiče za to, že jej nenechali očkovat, čeká pokuta… Všichni doufají, aby trest nejvyšší nezaplatil právě malý chlapec…

