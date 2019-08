Další „kadění“ rakoviny, nebo pomoc? Reflexologie může zavařit hlavně diabetikům

Hana živí masírováním svoji rodinu už 30 let. Zájemcům nabízí i reflexologii - obor spadající do celostní medicíny, kdy má masér pomocí stlačování akupresurních bodů především na ploskách nohou a na rukách pomáhat od bolesti. Její obor je stále populárnější, ale zkušená masérka varuje - někomu může ulevit, ale pro jiné znamená vyšší riziko zablokovaného krku nebo trombózy. Blesk Zprávy zjišťovaly, jak to s tímto oborem vlastně je a jestli to není jen další „kadění“ rakoviny, jako tomu bylo i u kauzy centra AKTIP nabízející psychosomatické služby.