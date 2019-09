S chlapečkem, který si strčil zrezivělou knoflíkovou baterku do nosu, spěchal otec k lékaři 18. srpna. V brněnské nemocnici ji zdárně vyndali a předepsali antibiotika. Lékaři totiž vůbec nepředpokládali, že by dítě nebylo očkované proti tetanu.

Bohužel nebylo. Jeho matka to odmítla z obavy, že by se u chlapce mohla rozvinout roztroušená skleróza. Tou matka trpí a přičítá to právě očkování… „Chlapec není očkován, protože je jeho matka přesvědčena, že by se po očkování u něj rozvinula roztroušená skleróza. Navzdory poučení však podepsala svůj nesouhlas s očkováním dítěte,“ poslal praktik vzkaz specialistům na kliniku do Brna.

Internet je chytřejší než lékař

Jen, co přijel chlapec s tátou domů, máma patrně usedla k internetu a začala hledat alternativní léčbu.

„Byly mu nasazeny antibiotika a antibiotická mast na regeneraci nosní sliznice. Jeden názor: nasadit léčbu podle lékařů? Druhý názor: nezatěžovat tělo další chemií, nasadit přírodní antibiotika a protizánětlivé prostředky doma dostupné – lichořeřišnici, švestky umeboshi, kurkumový čaj, lékořici a domácí mast z měsíčku, propolisu a pryskyřice? Je nezodpovědné či riskantní zvolit cestu přírodní medicíny a věřit tělu, že si samo poradí? Nebo dát na preparáty předepsané lékařem,“ vyptávala se na internetu ve skupině zabývající se alternativní léčbou nemocí.

Antibiotika jsou zbytečná

Dostalo se jí mnoho „zaručených“ rad: „Antibiotika mi v tomto případě nepřijdou jako adekvátní řešení. Osobně bych volila výplach nosu urinou (moč – pozn. red.). Je hojivá, tlumí bolest, působí antiviroticky, antibakteriálně, harmonizačně. U dětí bývá snažší vytřít nosánek opatrně počůranou uchošťourou,“ poradila například Bětka.

I v další reakci se matka chlapečka utvrdila, že antibiotika jsou vlastně zbytečná. „Taky jsem trošku nechápala, že jsou automaticky nutná antibiotika. Nebo teda možná i chápu lékaře, že se kryjí a preventivě chtějí mít jistotu,“ píše matka do reakce jiné podobně smýšlející ženě, která ji o zbytečnosti antibiotik utvrzuje, a dodává: „Horší, že manžel v tomto věří autoritě, moc nechce hledat další varianty a souvislosti a málem jsme se kvůli tomu chytli…“

Stav se horšil

Chlapečkův stav se rapidně zhoršil začátkem září. Dostával obličejové křeče, napínala se mu kůže, přidalo se nechutenství, nemohl polykat. Rodiče s ním vyjeli znovu do nemocnice. Chlapečka lékaři okamžitě přijali na jednotku intenzivní péče. „Ihned jsme jej očkovali a podali antitetanický globulin,“ uvádí se v lékařské zprávě, kterou má Blesk.cz k dispozici.

Stav se nelepšil, po pár dnech putoval na dětské ARO. Tady maličkému pacientovi nasadili srdeční podporu a umělé dýchání. Deset dní po přijetí mu museli otevřít průdušnici, aby mohl malý pacient dýchat!

Až 12 dní po hospitalizaci, se stav chlapečka mírně zlepšil. „Je schopen spontánního dýchání, zůstává hospitalizován,“ napsali lékaři do zprávy.

Měsíce léčila kašel, až přechodili zápal plic

Blesk.cz odhalil, že matka z Letovic nevyhledávala alternativní léčbu pro dítě poprvé. Už dříve se ptala, jak léčit kašel. „Snažila jsem se asi dva měsíce vykurýrovat syna z kaše (strava, čaje, obklady), ale nedařilo se mi. Paní doktorka diagnostikoval (skoro přechozený) zápal plic a předepsal a ATB a nějakou odhleňující, vykašlávaní podporující suspenzi. Vzhledem k tomu, že moje předchozí snaha byla bezúspěšná a nechtěla jsme něco zanedbat, synovi jsem léky nasadila. Dle MUDR. už v pořádku, syn chodil týden do školky a už zase nepěkně pokašlává,“ svěřila se na diskuzi. Jedna z žen v diskuzi ji už ale varuje, že se zápalem plic není radno si zahrávat…

Přírodní matka

V únoru pro změnu sháněla rady na přírodní léčbu spály. „Léčil jste někdo spálu u dětí jinak než doporučovanými antibiotiky? Mám podezření na to, že náš syn má ranou spálu, zítra jdeme k MUDr., váhám, jestli sehrát na „přírodní mámu“ a v tomto případě nasadit paní doktorkou předepsanou léčbu, nebo jít do něčeho šetrnějšího, nechemického.“ Naštěstí v tomto případě se sešla většina matek s názorem, že podceňovat lékařský přístup by mohlo být fatální…

Co je tetanus?

Je to bakteriální onemocnění. Lidé se tetanem, lidově se označuje jako trnutí šíje. Základní příznaky jsou obličejové grimasy a napnutí svalů, které vede, až k prohýbání těla do luku. Nejčastěji se člověk nakazí otevřenou ranou, projevuje se křečemi a ztrátou koordinace. Polovina nemocných onemocnění podlehne v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému. Proti nemoci se v České republice aplikuje celoplošné očkování.

