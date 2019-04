Soničku (†12) v nemocnici přijali s krvácením do mozku: Na vyšetření čekala 5 hodin!

Devět let čekají rodiče tragicky zesnulé Soničky (†12) ze slovenské obce Lascov na spravedlnost. Jejich dcera utrpěla na hodině tělocviku velmi vážný úraz - měla frakturu lebky a krvácení do mozku. Zranění ale lékaři odhalili až pět hodin po převozu do nemocnice. Tak dlouho se totiž o trpící dívku nikdo z doktorů nezajímal. Kdyby zakročili včas, Sonička mohla žít.

Malá Sonička upadla při hodině tělocviku během volejbalu a uhodila se do hlavy. Dívka měla velké bolesti hlavy, zvracela, byla ospalá, a tak učitelé zavolali sanitku, která dívku odvezla do nemocnice v Bardejově.

Záchranka přivezla děvče do nemocnice kolem poledne. Lékaři se ale Soničce začali věnovat až po neuvěřitelných pěti hodinách! „Po dvou hodinách jejich nečinnosti jsem se dožadovala nějakého vyšetření, tak zavolali neuroložku. Ta vzkázala, že přijde, až skončí v ambulanci a pokud to nestihne, tak přijde další den,“ řekla její matka Katarína listu Plus JEDEN DEŇ.

Soničky se ujala až pět hodin od přijetí primářka dětského oddělení, která v tu dobu nastoupila do služby a okamžitě si všimla, že s děvčetem něco není v pořádku. V sedm večer šla Sonička na operační sál.

Proč čekala 12letá dívka na vyšetření, které by jí pravděpodobně zachránilo život, pět hodin, i když personál nemocnice o zranění hlavy věděl?

Podivné jsou i další okolnosti tragického případu. Primářka poslala Soničku na „cétéčko“ v pět hodin. „Z chirurgie po CT vyšetření nikomu nechyběla, celou hodinu ji nikdo nehledal. I když věděli, že jde o minuty,“ pověděla v rozhovoru Katarína. Maminka s tatínkem dokonce dceři sami holili hlavu, aby operace mohla začít co nejdřív! „Ale i tak bylo pozdě,“ sdělila smutně Katarína.

Se zbytečnou smrtí milované dcery se rodiče smířit nedokázali. „Policejní vyšetřování zpočátku nikam nevedlo, znalci položili otázky, ze kterých se nám zatočila hlava“ řekl deníku tatínek Radoslav. S manželkou proto obvolal víc soudních znalců, nikdo ale proti kolegům vystoupit nechtěl.

Až na jednoho znalce z Nových Zámků, který jim potvrdil, že lékaři hrubě pochybili. „Řekl, že neudělali nic pro její záchranu, dokonce ani obyčejný rentgen,“ sdělil Radoslav.

Teprve po letech se začalo dít alespoň něco. Bardejovský okresní soud dal dvouletou podmínku dvěma lékařům z dětského oddělení – Janě E. a zástupci primářky Miroslavovi P.

Ani jeden z nich podle soudu nezhodnotil Soniččin zdravotní stav a nekonal dostatečně rychle, čímž se dopustili přečinu usmrcení z nedbalosti. Odvolací soud dvojici trest zmírnil na pokutu tisíc eur, tj. v přepočtu asi 25 000 každému.

Pokuta je podle rodičů zesnulé dívky neadekvátní trest. „Lékaři jsou na Slovensku zázračně chránění. Když se nám to podařilo dostat před soud, setkali jsme se s různými překážkami. Bylo to těžké. Ale řekli jsme si, že zabojujeme, aby se to nestalo jiným,“ řekla pro Plus JEDEN DEŇ Katarína odhodlaně.

Soud by měl v případu definitivně rozhodnout na konci dubna. Po dlouhých devíti letech snad budou moci rodiče říct, že bylo spravedlnosti učiněno zadost.