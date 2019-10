Soud bude řešit žalobu manželů z Vamberka. Ti viní nemocnici v Pardubicích z pochybení při péči o jejich dceru Leontýnku. Maminka začala děvčátko předčasně rodit na začátku června, sanitka ji z Vamberku nejprve vzala do porodnice v Rychnově nad Kněžnou, ale protože ta není pro předčasné porody vybavená, sanita s rodičkou vyrazila podle TV Prima ve směru na Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Ani tam však přijata nebyla, zdravotníci ji nakonec dopravili až do pardubické nemocnice.

Tam maminka holčičku porodila bezprostředně po příjezdu. Mozek děvčátka ale napadl streptokok. Jelikož měla maminka podle lékařské zprávy streptokokovou infekci, personál nemocnice o tomto nebezpečí musel vědět. Přesto podle rodiny zahájili lékaři léčbu se zpožděním a kvůli tomu bude mít jejich dítě zřejmě vážné trvalé následky.

Holčička (†2) nepřežila nákazu po dovolené v Turecku: Fekálie byly všude, tvrdí zdrcená máma

Leontýnce jsou nyní čtyři měsíce. Žije díky voperovanému přístroji, který jí z hlavy odvádí nahromaděný mozkomíšní mok do bříška, kde se tekutina vstřebává. Streptokok na jejím mozku napáchal velké škody. „Je to těžké jak psychicky, tak pracovně. Není to jednoduché. Té bílé hmoty tam moc nezůstalo,“ řekl televizi Nova táta holčičky Jaroslav. Rodiče žijí ve velké nejistotě, není jasné, jestli bude jejich dcerka někdy vůbec chodit, otazník visí i nad jejím mentálním stavem.

Škody přitom podle rodičů nemusely být tak velké, kdyby ošetřující personál zareagoval včas. „Do dvanácti hodin měli udělat laboratorní vyšetření a na jejím základě eventuálně zahájit léčbu. Antibiotická léčba byla zahájena s několikahodinovým zpožděním. Výsledkem je těžké poškození dítěte,“ popsal Nově právní zástupce rodiny Mario Švehelka.

Nečekaný rozsudek nad pašeračkou Lucií: Zneužila dítě, přesto ji pustili z brazilského vězení. Má to ale háček

Sama pardubická nemocnice přiznala, že její lékaři nepostupovali správně, a proto věc vyšetřuje. „Provedli jsme šetření, zda byl dodržen doporučený standardní medicínský postup. Vyhodnotili jsme to tak, že došlo k nesouladu mezi postupem doporučeným odbornou společností a mezi tím, jakým způsobem naši lékaři prováděli léčbu,“ uvedla pro MF DNES tisková mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semerádová.

Zřizovatel nemocnice, totiž Pardubický kraj, si přeje, aby za chybu nesla zodpovědnost konkrétní osoba a ne nemocnice jako taková. Vedení špitálu má podle něj zavést taková opatření, aby v budoucnu k podobným případům nemohlo dojít. Případem se již zabývají i kriminalisté.

Video Neuvěřitelné záběry lékařky z Pardubic: Adámka (10) nechala krvácet a šla dál! Upadl do kómatu a má poškozený mozek! - Jitka Pecharová, Blesk

Pardubickou nemocnicí v současnosti hýbe i kauza malého Adámka (11), který byl ve špitále v roce 2017 na operaci mandlí. Několik dní po zákroku, když byl ještě s maminkou v nemocnici, začal z pooperační rány silně krvácet. Lékař se k chlapci dostal až za třináct minut, během té doby ale Adámek ztratil vědomí. Následovala 40minutová resuscitace.

Adámek má nevratně poškozený mozek a je v takzvaném bdělém kómatu. Rodina žádá po nemocnici 22 milionů korun. Dvě zdravotní sestry a jedna lékařka čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Nemocnice nabídla rodině šest milionů korun jako zálohu na odškodnění, ta to akceptovala.