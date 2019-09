Jako případ Terezky (†5): Opilá máma zalehla měsíčního syna! Od soudu odešla volná

Otřesný případ se stal ve městě Ceredigion ve Walesu. Koncem června Marina Tilbyová šla popíjet se svou sestrou do baru, a jelikož neměla hlídání pro svého synka Darriana, vzala ho s sebou. Sestry strávily několik hodin v baru a posléze se přemístily do tanečního klubu. Očitý svědek podle informací britského deníku The Mirror později uvedl, že viděl, jak Tilybová drží chlapce v náručí, zatímco tančí na parketu. Darriana, který byl starý pouhý měsíc, prý vyhazovala do vzduchu a chytala.

Druhý den brzy ráno se Tilbyová vrátila se synkem do karavanu, kde ho krmila, přičemž údajně k tragédii došlo. Poté, co do místnosti vešla její sestra, uviděla Marinu, jak leží na malém chlapci, kterému z nosu tekla krev. Tilbyová údajně nebyla k probuzení a neprobrala se ani tehdy, kdy na místo dorazila záchranka.

Chlapce lékaři převezli do nemocnice, už se však nic nedalo dělat a lékaři ho museli prohlásit za mrtvého. Marinu se podařilo probudit až po hodině a čtvrt. „Je to matčina zodpovědnost a povinnost a její přirozený instinkt ochraňovat a pečovat o čtyřtýdenní dítě. Vy jste naprosto ignorovala tuto povinnost, abyste mohla pít a chodit večer ven,“ řekl soudce a matku odsoudil ke dvěma letům vězení. Žena se však proti rozsudku odvolala a odvolací soud nakonec její trest zmírnil. Od soudu tak nakonec odešla volná.

Podobný případ se před 18 lety odehrál i v Česku. Helena Č. tehdy ohlásila, že se její dcerka Terezka pohřešuje. Po dlouhém a nákladném pátrání po pětileté holčičce se však zjistilo, že je všechno jinak. Helena totiž malou dcerku zalehla v opilosti a její tělíčko posléze pohřbila. Soud ji tehdy poslal na tři roky do vězení, trest si odseděla celý.