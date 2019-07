Velký přehled očkování na dovolenou: Do jakých zemí se potřebujeme chránit?

Afrika oproti Evropě skýtá mnoho rizik, vyskytuje se zde řada nemocí, která je smrtelná. Je ale rozdíl pokud člověk jede do dovolenkového resortu v Egyptě nebo má v plánu cestovat po centrální Africe. Při cestě do hlubších částí kontinentu je třeba se připravit na pořádnou dávku očkování, do mnoha míst je vakcinace povinná.

Vyskytuje se tu malárie, žlutá zimnice, cholera nebo například břišní tyfus. Proti malárii nelze očkovat, je však možné zakoupit si předem léky, které případné projevy zmírní. Choleru by zas měli řešit lidé náchylní k cestovatelským průjmům. A v Egyptě pozor na koupání mimo bazény a moře – v tocích se vyskytují kožní parazité.

Doporučená očkování do vybraných afrických zemí:

Egypt: žloutenka typu A a B, tetanus, tyfus, vzteklina, meningitida

Tunisko: žloutenka typu A a B, tetanus, tyfus, vzteklina

Jihoafrická republika: žloutenka typu A a B, tetanus, tyfus, vzteklina

Keňa: žlutá zimnice, žloutenka typu A a B, tetanus, tyfus, vzteklina, meningitida

Madagaskar: žloutenka typu A a B, tetanus, tyfus, vzteklina