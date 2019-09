David (24) popisuje chvíle, kdy strávil měsíc v nemocnici kvůli pneumokokové infekci, teď už s lehkou nadsázkou. Ale lékaři ho nazývají zázrakem medicíny, protože netušili, zda mladý muž vůbec přežije. Začalo to lehkým nachlazením. David pracoval jako svářeč a neviděl důvod, proč by měl zůstat kvůli rýmě doma. Jednou ráno se ale probudil a bylo mu zle. Když ho večer kamarádka vezla do pražské nemocnice Na Bulovce, už téměř nevnímal.

David vzpomíná, jak byl kempovat a nachladil se. Přesto chodil normálně do práce. V té době pracoval již čtyři roky jako svářeč.

„Jednou ráno jsem se ale probudil a bylo mi neskutečně zle. Šel jsem ke své lékařce, ale ta zrovna neordinovala, tak jsem si šel domů lehnout. Měl jsem horečky a večer se mi přitížilo,“ vypráví mladý muž, který do té doby neměl žádné vážnější zdravotní potíže.

David tedy požádal kamarádku, aby ho odvezla do nemocnice. Cestu do pražské nemocnice Na Bulovce si téměř nepamatuje, jediné, co mu utkvělo v hlavě bylo, když ho v nemocnici posadili na vozík a dali mu dýchací přístroj. Pak byl uveden do umělého spánku.

Po probuzení přišel šok

„Byl jsem hrozně v šoku, když jsem se po šesti dnech probudil. Všude jsem měl hadičky a kyslíkovou masku, kterou jsem si začal okamžitě sundavat, takže jsem si vytáhl nějakou další hadičku, co jsem měl v nosu, tak mě připoutali na tři dny k posteli, což je dobře, protože bych asi jinak někam odešel,“ vzpomíná David.

Netušil, co se vlastně stalo, nevěděl, co je pneumokoková infekce. „Pak mi dělali punkci, to jsem málem sestřičce rozdrtil ruku,“ dodává David. To už byl převezen na lůžkové oddělení.

Po týdnu zavedli panu Davidovi na plicním oddělení drén do zad. „Po zavedení hadičky mi vylítla krev z pusy. Ihned mě převezli na JIP na plicní oddělení, hrozila mi operace plíce. Naštěstí rána nebyla tak hluboká, tak mi drén vyndali a přepíchli jinam. To pro mě byl další šok – už jsem byl poměrně v klidu. A teď najednou tohle,“ líčí David.

V nemocnici nakonec strávil měsíc. „Očkovali mě proti pneumokokům, chřipce a dalším infekcím. Vše vypadá už naštěstí v pořádku, na kontroly chodím stále. Byla to hrozná zkušenost, kterou bych nikomu nepřál,“ doplňuje mladý muž.

Pozor na banán, mléko i smoothie: Špatná kombinace léků a jídla ohrožuje zdraví

Lékař: David na tom byl velmi zle

Davidovi šlo o život, jak Blesk Zprávám potvrdil MUDr. Milan Trojánek. „David na tom byl velmi zle, je zázrakem medicíny, je zázrak že přežil,“ zmíňuje.

David totiž dostal pneumokokový zápal plic, který nepostihl jen jeden lalok, ale celé plíce, proto nemohl dýchat. I když byl napojený na dýchací přístroj, lékaři se domnívali, že nepřežije.

„Následně ještě dostal otravu krve, následně se mu rozvinul zánět pohrudnice a proto mu dělali punkci - měl totiž vodu a zánět v pohrudniční dutině,“ doplňuje Trojánek. Podle něj není rozhodně obvyklé, aby mladý, zdravý muž, dostal tak silnou pneumokokovou infekci.

Josef prodělal těžkou infekci. Po probuzení si na přítelkyni Zuzanu nepamatoval

Pneumokok jako nemoc z povolání?

„Nakonec jsme zjistili, že ve Velké Británii byli tři pacienti, také svářeči, kteří prodělali těžkou pneumonii a ukázalo se, že v tomto zaměstnání dlouhodobě inhalujete drobné částečky kovů, je to pro pneumokoka živná půda, on se tak lípe množí a způsobuje těžký zánět,“ vysvětluje lékař.

Lékaři poslali Davida na oddělení pracovního lékařství, hygiena následně provedla měření ve firmě, kde David pracoval. A zjistila, že na pracovišti byli překročeny povolené normy plynů ve vzduchu.

David nyní čeká, zda mu pneumokokovou infekci uznají jako nemoc z povolání.

„Nijak mě prodělaná nemoc neomezuje, častěji se ale zadýchávám. Ale mám strach, že to zase chytím,“ říká David a vzkazuje lidem, aby nepřecházeli nemoci a nechali se očkovat, pokud to jde.

Poruchy vývoje i smrt

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která se běžně vyskytuje v ústech a nosohltanu u 20–40 % dětí a 5–10 % dospělých osob. Šíří se kapénkovou infekcí (kašlem a kýcháním), ale nakazit se lze i od přenašečů, kterým pneumokok nemusí působit žádné problémy, dokud nedojde k oslabení obranyschopnosti organizmu například při viróze. Při oslabení organizmu se mohou pneumokoky šířit do dalších částí těla a vyvolat zde infekce, které označujeme jako invazivní pneumokoková onemocnění:

Průnikem pneumokoka do mozkových obalů dochází k meningitidě. I po vyléčení mohou pacienta sužovat následky jako například poškození zraku a sluchu nebo ochrnutí. U dětí může zánět mozkových blan (meningitida) zapříčinit poruchy mentálního vývoje.

I po vyléčení mohou pacienta sužovat následky jako například poškození zraku a sluchu nebo ochrnutí. U dětí může zánět mozkových blan (meningitida) zapříčinit poruchy mentálního vývoje. Proniknutí pneumokoka do plic vyvolává pneumonii neboli zápal plic.

Životu nebezpečná je i otrava krve (bakteriémie nebo sepse). Invazivní pneumokoková onemocnění mohou zanechat trvalé následky nebo skončit smrtí.

Pneumokok zabil loni na jihu Moravy 12 lidí: Nejohroženější jsou batolata a senioři

Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi je vyšší u těchto osob: