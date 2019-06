Pneumokok stále hrozí. Loni na jihu Moravy onemocnělo 53 lidí. Co je horší, 12 z nich zemřelo. Pneumokok může vyvolat těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve, někdy i s celoživotními následky.

Bakterie je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. „Nebezpečí lze snížit očkováním, které mají lidé nad 65 let zdarma,“ řekla krajská hygienička Veroniky Ovesná.

Pneumonie neboli zápal plic je jedno z nejzávažnějších respiračních onemocnění, které v ČR ročně postihne více než 100 tisíc obyvatel, z nichž mnoho nemoci podlehne. Když se dostane pneumokok až do mozkových obalů, může vzniknout meningitida.

„Pro předcházení onemocnění je velice důležitá prevence, zejména pak očkování, a to především u rizikových skupin,“ upozornila Jana Skřičková, jihomoravská krajská koordinátorka České pneumologické a ftizeologické společnosti. Očkování je možné po celý rok.

VIDEO: Pneumokok je zákeřný.