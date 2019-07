Lenku zabili v Egyptě, rodina dva roky marně čeká na odškodné. Kde to vázne?

Jsou to už dlouhé dva roky, ale stále to bolí. Rozběsněný instalatér tehdy běhal po pláži v egyptské Hurghadě s nožem v ruce a bodal blondýny v plavkách. Zasáhl také českou účetní Lenku (†36). Ta po několika dnech zemřela v místní nemocnici, jen pár hodin poté, co její matka odletěla do Česka a doufala, že ji dcera bude brzy následovat. I když egyptské úřady mluví o možném odškodnění pro rodinu zemřelé, doteď nepřišla ani koruna. Útočník se navíc zřejmě vyhne i soudu.