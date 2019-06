Karel se přehřál a zhroutil. Z vedra hrozí smrt, „Ironman“ promluvil o záchraně

Karel, i přes to, že nemá srdce, může pomoci veřejnosti pochopit, co je kolaps a jak při něm postupovat. Záchranář Jiří Chvojka se pokoušel přímo před zraky novinářů Karla zachránit, i když naoko, jelikož Karel je figurínou. Postupoval tak, jak by měl i ten nejnezkušenější laik. Karlovo zhroucení bylo způsobeno přehřátím organismu, což může především v letních vedrech způsobit fatální problém. Blesk Zprávám svěřil svůj příběh i triatlonista Petr Soukup, který se jako vrcholový sportovec kolapsu nevyhnul. Zjišťovaly jsme, jak se selhání organismu vyhnout a co by měl člověk ctít.