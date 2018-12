Tatínek dvojčat viní z jejich autismu očkování. „Souvislost neexistuje,“ brojí odborníci

Výrok, že očkování způsobuje autismus, hýbe emocemi lidí a zvedá ze židle řadu odborníků. Blesk Zprávy nedávno přinesly smutný příběh otce autistických dvojčat, podle kterého to byla právě povinná hexavakcína, která u jeho dětí spusila pravděpodobně autismus spustila. Odborníci to považují za nešťastný omyl, který může vést k zániku kolektivní imunity. „Nežádoucí účinky očkování jsou pečlivě zkoumány. Kromě autismu se zkoumal vliv očkování na vznik ADHD a cukrovky 1. typu, atopický ekzém, astma, kvalitu imunity atd. Souhrnné studie neprokázaly žádnou souvislost,“ zdůrazňuje psycholožka ze společnosti NAUTIS Kateřina Thorová.

Konspirační teorie říkají, že cílem očkování je vyrábět nemocné lidi a prostřednictvím jejich nemocí pak zásobovat „nenažrané“ farmaceutické společnosti. Tento mýtus ale byl několikrát vyvrácen.

„V rozhodnutí o neočkování bohužel hrají roli emoce, lidé si pamatují emotivní příběhy, jako ten pana Markoviče, ale nudné výklady odborníků čte málo lidí,“ vyjádřila se pro Blesk Zprávy expertka na poruchy autistického spektra Thorová.

Země EU hledají způsoby, jak zastavit rostoucí nedůvěru občanů vůči #očkování. https://t.co/b1gzPiquih — ozdravotnictví.cz (@ozdravotnictvi) December 10, 2018

Pavel Markovič tvrdí, že do tří let byla jeho batolata v pořádky. „Sice nejsem konspirační teoretik nebo lékař, ale čím dál tím víc tomu prostě věřím. Až do očkování dělali paci paci a slyšeli na své jméno," vyjádřil se otec autistických dvojčat. Děti pole něj začaly mít potíže po aplikaci jedné z dávek hexavakcíny, která patří mezi povinná očkování.

Vědci začali zbrojit proti panicky se šířící informaci už v roce 1998. V té době totiž vydal britský gastroentreolog Andrew Wakefield výsledky výzkumu na 12 dětech s autismem, kde závěrem práce bylo ono nešťastné tvrzení, že autismus způsobilo očkování.

Výrok ho stál licenci

Od té doby byl jen v roce 2014 proveden výzkum na 1,24 miliónu dětí, který Wakefielovy závěry nepotvrdily. Očkování podle vědců nezpůsobuje ani ADHD, astma, ekzém či cukrovku.

Wakefield tvrdil, že očkování způsobí zánět střev. Zánětlivé látky pak putují krevním oběhem až do mozku, kde jej poškodí. Což může vést právě i k autismu.Takovýto závěr nepodpořil žádný z vědců. Naopak se zjistilo, že bylo během výzkumu manipulováno s daty, a ne všechny vybrané děti trpěly autismem.

„Bylo to ohlášeno za podvod a Wakefield přišel o licenci, přesto se informace rychle rozšířila a způsobila paniku a negativní emoce k očkování,“ dodává Thorová k příběhu o bývalém lékaři, jenž měl dokonce výzkum zaplacený antivakcinačním spolkem. Že se jedná o podvod potvrdily i dvě obsáhlé studie z Japonska a USA.

Kolektivní imunita nad zlato

Přes všechna fakta si někteří rodiče nenechají vymluvit, že se nejspíš jedná o podvod. „Pokud se u dětí vyvine nějaká forma nemoci, rodiče se snaží najít důvod. Blbě se přiznává, že to možná byly vaše geny,“ komentuje trojnásobná maminka Viktórie (25).

„Očkování je vděčná příčina, navíc řada nemocí propuká právě ve druhém až třetím roku života, to tomu taky moc nenahrává,“ doplňuje.

„Lidí vidících souvislost mezi očkováním a autismem začne kvůli sdílení informací přibývat, „nakazí se smysluplným názorem.“ Lidé mají také přirozený sklon podporovat svůj vlastní názor. Pokud jsou tedy přesvědčeni, že autismus způsobuje očkování, ignorují protichůdné výklady a přeceňují ty podporující,“ upozorňuje Thorová.

„Často je také pozorovatelný klam přeživších. „Já jsem dítě neočkoval a je zdravé a nemá autismus, takže dobré je neočkovat“", míní Thorová.

„Dokud budou vycházet články o spojení autismu a očkování založené pouze na osobní zkušenosti a emocích, tak strach z očkování nevymizí,“ dodává.

Hysterie kolem očkování může podle odborníků znamenat, že se zvýší počet neočkovaných dětí a následně dojde poškození kolektivní imunity. „Vysvětlujme i sobeckost neočkování vůči lidem, kteří očkováni být nemohou. Vůči dětem, které k očkování ještě nedorostly. Budeme si muset dávat pozor, kam vyjíždíme, třeba do Berlína, kde v roce 2015 řádila epidemie spalniček,“ píše v oficiálním vyjádření přední akademický a vědecký pracovník dětské hematologické a onkologické kliniky Jan Trka.