ONLINE: Dopravu v Česku ochromila ledovka. Kde je situace nejhorší?

Jihočeský kraj: Silnice na Jindřichohradecku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mrholí a tvoří se tam náledí a ledovka. Ostatní silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné. Uvedla to dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová.

Na Jindřichohradecku vyjíždělo mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní 15 aut silničářů, v ostatních jihočeských okresech silničáři nevyjížděli. „Na Blatensku je teplota až kolem sedmi stupňů, myslím, že bude postupně stoupat a i to Jindřichohradecko se zklidní,“ řekla Řepová.

Teploty v kraji se aktuálně pohybují od minus jednoho stupně do plus sedmi, je převážně zataženo s dešťovými přeháňkami. Podle meteorologů bude oblačno až zataženo s občasným deštěm po celý den. Nejvyšší denní teploty budou od osmi do 11 stupňů. Na Šumavě bude vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.