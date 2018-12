Česko zasáhla ledovka. Na Pardubicku boural autobus s dětmi, vlaky nabíraly zpoždění

Královéhradecký kraj: Na části silnic na Rychnovsku hrozí náledí a na cestách ve vyšších polohách Orlických hor je slabá vrstva sněhu krytá posypem. Zbytky rozbředlého sněhu ležely dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku a v Krkonoších. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly po dešti mokré a s opatrností sjízdné. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

V pondělí by mělo být v hradeckém kraji zataženo s občasným deštěm, místy se mohou objevit mlhy. Teploty by se měly přes den pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kraje od tří do šesti stupňů.