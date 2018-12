Převrácená auta, nehody: Sníh a ledovka ohrožují řidiče, na západě hlásí extrémní nebezpečí

Ledovka je například v některých částech Plzeňského kraje. V noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých. Řidiči mají největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku.

V Karlovarském kraji, kde se v pátek staly desítky nehod, se situace uklidnila. Mrznoucí srážky na většině území kraje ustaly, ledovka nebo náledí ale přesto stále hrozí.

V Čechách vyrazily v noci do terénu stovky sypačů, silničáři sníh odhrnují také ráno. Leží i na hlavních komunikacích, včetně dálnice D1. Pozor by si řidiči měli dát rovněž v Praze, a to jak na Pražském okruhu, tak v centru hlavního města. V horách může být situace horší, někde stále sněží.

V Ústeckém kraji řeší policisté dvě dopravní nehody, obě se staly v Rumburku na Děčínsku. Většinou se ale ranní dopravní komplikace zatím obešly bez nehod.

Podle meteorologů má být dnes v Česku zataženo až oblačno, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku místy sněžení, jinde jen ojediněle. V průběhu dne bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty mají být minus tři až plus jeden stupeň Celsia, v jihozápadní polovině Čech až plus tři stupně.

