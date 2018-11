Drama se šťastným koncem: Záchranáře uvěznila ledovka, holčička se narodila v sanitce

Počasí dnes dalo záchranářům po celé republice pořádně zabrat. O silné příběhy nebylo nouze, zejména na Karlovarsku, kde byla situace s ledovkou kritická. Uvěznila i sanitku, která vezla rodící maminku. Do nemocnice to už záchranáři nestihli, dítě se narodilo v sanitce. Holčička i její maminka jsou v pořádku, informovali záchranáři Karlovarského kraje na svém Facebooku.

Záchranáři v Karlovarském kraji měli během pátku dvojnásobek výjezdů a už od rána apelovali na chodce i řidiče, aby pokud možno zůstali kvůli ledovce doma. Skutečné drama se začalo odehrávat kolem 7:30 hodin ráno.

„Operátorka Naďa přijímá hovor a zjišťuje, jak může záchranka pomoci. Na druhém konci se ozve mužský hlas ‚Dobrý den, žena mi asi začala rodit, má kontrakce‘,“ popsali začátek příběhu záchranáři.

Situace nebyla podle záchranky v tu chvíli nijak dramatická. Mamince neodtekla plodová voda a kontrakce měla po pěti minutách. „Řidič-záchranář Rosťa a záchranářka Jana na místo dorazili po 5 minutách od volání otce. Zdálo se, že maminku opět do nemocnice stihneme dovézt, byla to necelá půlhodinka,“ pokračuje příběh.

Jenže v polovině cesty zůstala sanitka zablokovaná na naprosto nesjízdné silnici. Miminko ale trvalo na tom, že chce přijít na svět, záchranáři proto zavolali druhou posádku i s lékařem. „Lékařka s řidičem vyjeli záchranářům pomoci, ale i oni zůstali zablokováni, tentokrát na sjezdu z dálnice. Maminka začala rodit a záchranářům tak nezbylo nic jiného, než miminko porodit v sanitním voze,“ píšou záchranáři.

Porod vedený záchranáři proběhl nakonec bezproblémově a na svět přišla zdravá holčička. Operátorka linky 155 zvyklá pomáhat po telefonu zachraňovat životy sháněla sypač, aby nesjízdnou silnici ošetřil. „Bylo totiž nutné maminku i miminko co nejrychleji dopravit do nemocnice. Přestože bylo o obě postaráno a holčička byla zabalena do termo-folie, nikdo nechtěl nic riskovat. Čekání se i přes rychlou odezvu ‚silničářů‘ protáhlo, ale holčičku i maminku jsme zdravé a v pořádku předali personálu nemocnice,“ uzavřeli příběh záchranáři.