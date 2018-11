Šílené, řidič se nekontrolovatelně klouzal po zledovatělé silnici: Extrémní nebezpečí trvá

Dopravu v České republice komplikuje silný vítr a ledovka. Řidiči by si měli dát pozor především v Karlovarském kraji, kde hasiči doporučují vůbec nevyjíždět. Jinak by totiž mohli dopadnout jako řidič z pátečního rána, který místo toho, aby autem vyjel kopec, po něm pozadu sklouznul jako na klouzačce. Hasiči následně video z incidentu zveřejnili na sociální síti. Potíže jsou také na dálnici D6, kvůli nehodám se tam tvoří kolony, informovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Extémní nebezpečí potrvá až do sobotního rána, varují meteorologové.