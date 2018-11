Blíženci

Máte vskutku velké štěstí, protože to, co jste nedokázali dotáhnout do konce či co se vám nedařilo, není definitivně ztraceno. Když budete dobře naslouchat svému okolí, tak pochopíte, že se vám naskýtá druhá šance. Tentokrát už určitě nezklamete.