Bratr pražského imáma cvičí teroristy, tvrdí policie. A zkoumá byznys duchovního

Shehadeh se po obvinění z podpory terorismu sice skrýval v Jordánsku, ale komunikoval prý s redakcí MF Dnes a na konci ledna natočil videovzkaz. „Provokatéři nás obviňují, že jsme teroristé, ale kdo komu vtrhl do jeho území, do soukromí? My jsme vám vtrhli do domovů, nebo vy jste nám vtrhli do našich mešit? Obviňujete nás z terorismu a teroru, a přitom vy nás terorizujete. Pokud se nedej bože něco stane, bude to výsledek vaší provokace,“ řekl ve videu.

Potom zrušil všechny své stránky a svoje podnikání v Česku převedl na právníky. Policie spolu s ním obvinila i jeho bratra a ženu. Podezřelé jsou hlavně aktivity firmy Almibar, s.r.o., kterou Shehadeh spoluvlastnil do konce února. Potom firmu i s druhým majitelem, Ramazanem Muzaevem, převedli na věřícího právníka Leonida Kushnarenka, který často zastupuje pražské muslimy.

„Ve firmě pan Shehadeh setrvával jen formálně. Chtěli jsme to převést už dříve, ale neměli jsme čas. Podíly jsem převzal bezplatně,“ řekl v pátek právník Kushnarenko, který vlastní 57 procent firmy. Zbytek ovládá konvertita a místopředseda Muslimské obce v Praze, Miroslav Krakovič.

„Firma Alminbar si pronajímala prostory modlitebny v Opletalově ulici v Praze a poskytovala je muslimské obci,“ řekl jeden z důvěryhodných zdrojů z řad policie MF DNES. Policii bude vyšetřovat, zda tento obchod neměl jen zakrývat jiný tok peněz.

Shehadeh se narodil palestinským rodičům a většinu života prožil v České republice. V Jordánsku a Saúdské Arábii studoval na univerzitách islámské právo. Jeho bratr Omar odešel se svou ženou do Sýrie, kde vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám.

„Formou výcviku úspěšně absolvoval několikatýdenní kurzy, ve kterých se naučil zacházet se zbraněmi, bombami i taktiku boje s tím, že byl následně vybrán, aby připravoval a cvičil ‚bratry‘ k boji a páchání teroristických útoků,“ stojí v obvinění, které má k dispozici MF DNES.

S Omarem doešla do Sýrie i jeho žena. Ta je konvertitka a původně se jmenovala Kristýna, dnes se jmenuje Fátima. „Sama se označuje za mudžahedína v džihádu, v němž Omarovi zajišťuje aktivně zázemí bojovníka vařením, praním a společně cvičí se zbraní,“ uvádí policisté.

Samotného Shehadeha policie sledovala od srpna 2016. Přes aplikaci WhatsApp varoval muslimy, aby nechodili na křesťanské bohoslužby. „Upozorňuji všechny muslimy a muslimky, že takové jednání hraničí s odpadlictvím od víry, protože křesťanské bohoslužby vždy obsahují tu nejhorší formu přidružování, tzv. velký širk. Kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať se této akce neúčastní,“ napsal.

Poté pomohl Fátime dostat se za Omarem do Sýrie. Policie jí totiž vrátila z turecka do České republiky.

Pražští muslimové se distancují

Shehadeh odešel z Prahy před čtyřmi lety, muslimská obec tehdy kritizovala jeho kontroverzní výroky, které měly dělat špatnou vizitku všem českým muslimům. Z České republiky odešel do Bratislavy, kde vystupoval jako hlavní duchovní „Působil tehdy umírněně, odsuzoval terorismus a říkal, že atentáty nemají s vírou nic společného,“ řekl jeden z tamních muslimů.

Když po Shehadehovi začala pátrat policie, distancovalo se od něj Ústředí muslimských obcí ČR a Islámská nadace v Praze. Uvedli, že Shehadeh nikdy ani nebyl oficiálním imámem a jen se do této role stavěl. „Islámská nadace v Praze po zveřejnění informací v médiích o Samerovi Shehadehovi prohlašuje, že nikdy nebyl spolupracovníkem či zaměstnancem nadace,“ uvedli v prohlášení muslimové.

Policisté z Národná centrály proti organizovanému zločinu zatím nechtějí k zadržení a transportu Shehadeha do Česka nic říkat. Jediný kdo se může vyjadřovat, je prý Vrchní zastupitelství v Praze.

„V současné době nemůžeme zveřejnit žádné bližší informace k výskytu tří občanů ČR stíhaných pro zločiny účasti na teroristické skupině, podpoře a propagaci terorismu a financování terorismu. Jakmile to okolnosti dovolí, budou konkrétní informace uvolněny,“ uvedl Marek Bodlák, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního zastupitelství.