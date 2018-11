Pražský imám viněný z terorismu se skrýval v zahraničí. Dopadly ho speciální složky

Policejní speciální složky vypátraly v zahraničí bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který je obviněn z podpory terorismu a loni opustil Česko. Napsal to ve středu web Neovlivní.cz s odvoláním na důvěryhodné bezpečnostní zdroje. Shehadeh by měl být v nejbližších dnech transportován do České republiky. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej řekl ČTK, že podávání informací v této věci má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.