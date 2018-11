Imám obviněný z terorismu: Eskortovali ho do Česka, za mřížemi čeká na verdikt o vazbě

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který je obviněn z podpory terorismu a loni opustil Česko, byl dnes podle informací Deníku N eskortován do České republiky. Podle serveru je Shehadeh v cele předběžného zadržení a čeká na rozhodnutí o vazbě.

O dopadení Shehadeha informoval ve středu server Neovlivní.czs odvoláním na důvěryhodné bezpečnostní zdroje. České úřady ale informaci nepotvrdily.

Informaci o Shehadehově převozu do Česka potvrdily Deníku N dva zdroje obeznámené s případem. Jeden z nich serveru řekl, že Shehadeh byl dopaden v Jordánsku a čeští policisté o místě jeho pobytu celou dobu věděli.

Pražský imám viněný z terorismu se skrýval v zahraničí. Dopadly ho speciální složky

Ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Marek Bodlák dnes na webových stránkách uvedl, že v současné době nemůže k případu zveřejnit žádné bližší informace. Sdělil pouze, že tři Češi jsou obviněni z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu. Za tyto zločiny hrozí stíhaným až patnáctileté tresty vězení.

Jeho bratr a švagrová bojovali za „sestru“ Al-Káidy

Podle dřívějších informací médií jsou mezi obviněnými bývalý pražský imám Samer Shehadeh, jeho bratr Omar a Omarova žena. Právník Adam Kopecký, který byl Omaru Shehadehovi přidělen jako advokát ex offo, ČTK řekl, že se zadržení týká pravděpodobně pouze Sámera. „O osudu mého klienta se zatím neví, ani to, zda vůbec žije,“ uvedl.

Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany.

Češka Kristýna se přidala k džihádistům: Cesta do Sýrie, svatba, válka, změna jména

Z podpory terorismu byl obviněn před rokem poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal.

Studoval u Saudů

Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze a zároveň byl dosazen do pozice imáma pražské mešity. Odtud před čtyřmi lety kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali. Shehadeh po rozkolu v domovské obci krátce pobýval na Slovensku, před svým odchodem z Česka se vrátil zpět do Prahy, uvedl ve středu server Neovlivní.cz.