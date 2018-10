Tradiční vaječňák v ohrožení? Soud EU zatrhl v receptu mléko, Češi ho tam dávají

Vaječný likér nesmí obsahovat mléko, rozhodl minulý týden Soudní dvůr Evropské unie. Německá firma z Braniborska podala žalobu na svou konkurenci z Dolního Saska, která do likérů přimíchávala mléko. Soud rozhodl, že povolenými přísadami jsou pouze ty, které vypočítává evropský zákon. Tradiční symbol Vánoc od českých výrobců ale také obsahuje mléko. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky proto rozhodnutí soudu momentálně zkoumá s Ministerstvem zemědělství a se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Znamená to, že receptura českých vaječňáků je v ohrožení?

Případ se dostal na stůl zemského soudu v Hamburku, který, aby měl jistotu, se obrátil na Soudní dvůr EU s dotazem, zda příměsi uváděné v zákoně o likérech jsou konečné. Podle soudu jsou povolenými přísadami pouze ty, které vypočítává evropský zákon o likérech: alkohol, žloutek, bílek, cukr nebo med a přírodní aroma, napsala agentura DPA. Lucemburský soud rozhodl, že na seznam je nutné pohlížet jako na úplný, v opačném případě by mohla utrpět ochrana spotřebitele a férová soutěž. Minimální obsah alkoholu v likérech je stanoven na 14 procent.

Výrobce: Případnou změnu by zákazníci pocítili

Blesk Zprávy oslovily Unii výrobců a dovozců lihovin, Ministerstvo zemědělství, SZPI i samotné výrobce, zda rozhodnutí soudu nějak zasáhne i české likérky.

„Naše společnost vyrábí vaječné likéry vice než 20 let. Tradiční domácí receptury a receptury výrobců vždy obsahovaly mléko. Pokud by došlo k odstranění mléka z receptury, určitě by tradiční český vaječňák změnil svou charakteristiku a zákazník by tuto změnu výrazně pocítil v chuti. Za naši společnost se přikláním k výjimce pro Česko a zachování tradice,“ řekl Blesk Zprávy majitel společnosti Milan METELKA a.s.

„Vzhledem k tomu, že k rozhodnutí došlo v zásadě aktuálně, rozsudek je z 25. 10. 2018, tak se musí Inspekce nyní seznámit s rozsudkem jako celkem, konzultovat jej se svými právníky, Ministerstvem zemědělství a Unií výrobců lihovin. V tuto chvíli je zatím předčasné situaci blíže komentovat,“ řekl Radoslav Pospíchal ze SZPI.

Stejná odpověď zní i z Ministerstva zemědělství: „S obsahem uvedeného případu a rozhodnutím Soudního dvora EU se MZe musí teprve seznámit a provést právní analýzu,“ řekl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Český vaječňák v ohrožení?

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR se ve spolupráci s ministerstvem rozhodnutím intenzivně zabývá.

„Podle současných informací je to spor dvou německých subjektů, který nebude mít vliv na českou legislativu, tudíž výrobci a producenti budou vyrábět podle české legislativy, která se v tuto chvíli nebude měnit,“ sdělil Blesk Zprávy Jaroslav Burkart z Unie a dodal: „Myslíme si, že strana, která soud prohrála, se určitě odvolá a vše bude mít další vývoj. Z tohoto hlediska čekáme na rozhodnutí Ministerstva a EU, ale v téhle chvíli to pro nás neznamená vůbec nic.“