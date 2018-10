Úředníky děsí výuka informatiky v Česku. Učitelka Hana: Přiučím se ráda

Doslova zděšení čekalo úředníky ministerstva školství, kteří vyrazili do českých škol, aby zjistili, jak tam probíhá výuka informatiky. Za poslední roky se nic nezměnilo, chybí učitelé, technika, peníze i jasný plán toho, co se má učit. Děti se navíc často „biflují“ znalosti pro profese, které se mění nebo dokonce zanikají, a naopak neznají nové bezpečnostní hrozby na internetu. Ministerstvo proto chystá revoluci ve výuce. Třeba tradiční „slohovky“ by se mohly psát a formátovat na počítačích.

Hana Šandová (42) učí už deset let informatiku na pražském gymnáziu Jana Keplera. Na starost má hlavně děti na druhém stupni základní školy a dnes už ji vůbec nepřekvapí, když toho její svěřenec zvládá s počítačem více než ona.

„Umí třeba lépe programovat, a to jsou třeba dvanáctileté děti. Ale ono to nemusí být vždy špatně, naopak, já se ráda přiučím. Učitel by s tím měl umět pracovat,“ vysvětluje Hana s tím, že se žákům snaží předat obecnější zkušenosti nebo je učí přemýšlet v kontextu.

S tabletem děti chtějí na Wi-Fi

„Žáci přichází do školy se dvěma nebo třemi zařízeními. Mají tablet, mobil i notebook, které chtějí připojit k Wi-Fi. Naším cílem je odklonit je od pouhé konzumace obsahu a videí na sociálních sítích. Třeba aby rozuměli tomu, že se sice zaregistrují zadarmo, ale platí za to ztrátou soukromí a osobních dat,“ popisuje učitelka.

Její gymnázium informatiku vyučuje nad rámec povinných obecných závazků a zapojuje technologie, třeba programovatelné roboty nebo digitální grafické programy. Cílem je, aby se z dětí nestali pouze obyčejní uživatelé počítačů, ale ideálně tvůrci. „Třeba při výuce nevytváříme jen prezentace pro prezentace, ale snažím se, aby žáci prezentovali něco, co sami vytvořili,“ říká Hana.

Pražské gymnázium je v tomto ohledu pokrokové, ale v drtivé většině českých škol podobná výuka počítačů neexistuje. Naopak, situace je často velmi tragická a uvědomuje si to i ministerstvo školství. To si udělalo mezi školami i speciální průzkum a zjistilo, že řada učitelů vůbec netuší, co v informatice učit. Potíž je i v tom, že učitelé informatiky dramaticky chybí.

Česko zaspalo, učí zastaralé věci

„Tvrzení, že žák umí více než učitel, je klišé, ale ve výuce informatiky odráží realitu. Na škole je třeba jen jeden člověk, který má dostatečné znalosti,“ říká Jaroslav Faltýn, který má na ministerstvu na starost předškolní a základní vzdělávání. Podle něj je v zahraničí běžné takzvané partnerské učení, které praktikuje třeba zmíněná učitelka Hana, ovšem v Česku jde pouze o výjimky. „Tady jsme úplně zaspali,“ přiznává Faltýn.

Ministerstvo navíc zjistilo, že se často učí věci, které žáci později nevyužijí. „Digitální gramotnost potřebuje každý a nejsme na tom zrovna nejlíp. Zatím školy připravují na profese, které nebudou existovat nebo se změní,“ říká Ivan Pilný (ANO), zmocněnec pro digitální vzdělávání. Dodává, že stát navíc na IT ve školách a vzdělávání učitelů dává málo peněz. „Jsme na chvostu Evropy ve financování IT ve školství, předhání nás Německo i Maďarsko,“ zuří.

Slohovka příště ve Wordu?

Během dvou let by se situace na českých školách měla měnit. Vláda už dříve přijala novou strategii digitálního vzdělávání, která by měla výuku počítačů přetvořit tak, aby byla užitečná a vhodná pro 21. století. Přibýt by například měly hodiny informatiky na prvním i druhém stupni základní školy, a to až na čtyři týdně.

V tomto roce navíc experti na pedagogických fakultách spolu s resortem školství vytvořili 11 nových učebnic, které výuku totálně „překopou“. Informatika by měla proniknout i do běžných předmětů. „Třeba v češtině by se slohová práce psala a formátovala na počítači, v zeměpise by se pracovalo s digitálními mapami a ve výtvarné výchově by se mohly využívat grafické programy,“ udává jako příklad Faltýn.